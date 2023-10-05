Путин не видит причин менять Ядерную доктрину России. Видео

05 октября 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Путин уверен, что никто не решится на ядерный удар по России Фото: Владимир Андреев © URA.RU России нет смысла менять свою ядерную доктрину. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе ответа на вопросы на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Путин напомнил, что в доктрине указаны две причины применения ядерного оружия: если ядерное оружие применили против РФ и если существует реальная угроза России как государству, даже при применении обычных видов вооружения. «В первом случае, [в ответ на попытку удара] появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание не останется ни у одного из наших противников, в любых углах. Кто решится на подобный шаг?» — отметил Путин. «Нужно ли менять доктрину? Не вижу необходимости в этом. Кому в голову придет применить ядерное оружие против России?» — подчеркнул он.

России нет смысла менять свою ядерную доктрину. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе ответа на вопросы на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Путин напомнил, что в доктрине указаны две причины применения ядерного оружия: если ядерное оружие применили против РФ и если существует реальная угроза России как государству, даже при применении обычных видов вооружения. «В первом случае, [в ответ на попытку удара] появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание не останется ни у одного из наших противников, в любых углах. Кто решится на подобный шаг?» — отметил Путин. «Нужно ли менять доктрину? Не вижу необходимости в этом. Кому в голову придет применить ядерное оружие против России?» — подчеркнул он.