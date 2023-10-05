Путин не видит причин менять Ядерную доктрину России. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин уверен, что никто не решится на ядерный удар по России Фото:

России нет смысла менять свою ядерную доктрину. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе ответа на вопросы на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Путин напомнил, что в доктрине указаны две причины применения ядерного оружия: если ядерное оружие применили против РФ и если существует реальная угроза России как государству, даже при применении обычных видов вооружения. «В первом случае, [в ответ на попытку удара] появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание не останется ни у одного из наших противников, в любых углах. Кто решится на подобный шаг?» — отметил Путин.

«Нужно ли менять доктрину? Не вижу необходимости в этом. Кому в голову придет применить ядерное оружие против России?» — подчеркнул он.

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России нет смысла менять свою ядерную доктрину. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе ответа на вопросы на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Путин напомнил, что в доктрине указаны две причины применения ядерного оружия: если ядерное оружие применили против РФ и если существует реальная угроза России как государству, даже при применении обычных видов вооружения. «В первом случае, [в ответ на попытку удара] появляется столько сотен наших ракет, что шансов на выживание не останется ни у одного из наших противников, в любых углах. Кто решится на подобный шаг?» — отметил Путин. «Нужно ли менять доктрину? Не вижу необходимости в этом. Кому в голову придет применить ядерное оружие против России?» — подчеркнул он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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