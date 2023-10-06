Финансист объяснил, почему доллар не подскочил выше 101,5 рублей

Финансист Бабин: доллар не вырос выше 101,5 рублей из-за продажи валюты за рубеж

07 октября 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Доллар не смог вырасти больше из-за продажи валюты на фондовом рынке за рубежом, уточнил Дмитрий Бабин Фото: Анна Майорова © URA.RU Доллар не смог подняться выше 101,5 рублей, так как участники рынка продавали подорожавшую валюту за рубеж. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «К спекулянтам могут постепенно присоединиться экспортеры, которым все равно придется продавать валюту. <…> Скорее всего, спрос на валюту также увеличивается на фоне восстановления импорта и вывода капиталов за рубеж», — отметил Дмитрий Бабин в интервью « Газета.ру». По данным Мосбиржи, в начале октября курс доллара достигал 101,5 рублей впервые с середины августа. В ответ на это в Кремле подчеркнули, что нет повода для беспокойства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что россиянам нужно привыкать «жить в рублевой зоне». Далее стоимость доллара снизилась до курса менее ста рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин пообещал, что курс укрепится.

Доллар не смог подняться выше 101,5 рублей, так как участники рынка продавали подорожавшую валюту за рубеж. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «К спекулянтам могут постепенно присоединиться экспортеры, которым все равно придется продавать валюту. <…> Скорее всего, спрос на валюту также увеличивается на фоне восстановления импорта и вывода капиталов за рубеж», — отметил Дмитрий Бабин в интервью «Газета.ру». По данным Мосбиржи, в начале октября курс доллара достигал 101,5 рублей впервые с середины августа. В ответ на это в Кремле подчеркнули, что нет повода для беспокойства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что россиянам нужно привыкать «жить в рублевой зоне». Далее стоимость доллара снизилась до курса менее ста рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин пообещал, что курс укрепится.