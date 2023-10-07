Жители Сургута завалили губернатора ХМАО жалобами на транспортную реформу. Видео

08 октября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Сургутяне раскритиковали реформу общественного транспорта на встрече с губернатором Югры (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Сургута завалили губернатора ХМАО Наталью Комарову жалобами на транспортную реформу. Во время встречи они рассказали ей о том, что после нововведений им приходится дольше ждать автобусов, ездить с несколькими пересадками, а приложение «Умный транспорт» некорректно показывает время прибытия, передает корреспондент URA.RU. «Одна жительница пожаловалась на изменение маршрута. Ее несовершеннолетней дочери приходится долго ждать пересадки в опасном районе Сургута и тратить на дорогу не 15 минут, как это было раньше, а полтора часа. Другая женщина раскритиковала приложение „Умный транспорт“, которое некорректно показывает время прибытия. В целом, жалоб на транспортную реформу было больше всего во время встречи с сургутянами», — сообщает корреспондент. Губернатор предложила всем недовольным реформой создать отдельный чат для внесения предложений, а руководителю рабочей группы — провести отдельный митинг по этому поводу. «Чтобы он был конструктивный, на нем должны быть протестированы все вопросы, которые у людей есть, о которых мы только что узнали дополнительно к тому, что уже имели, и ответы на них, решения. При этом, рабочая группа должна использовать при подготовке решений талант, мнение и участие того, кто задал вопрос, кто поставил его, с тем, чтобы при выработке решения люди участвовали и понимали, насколько это состоятельно», — подчеркнула Комарова. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Сургута Андрей Филатов пообещал расширить автопарк на 40 автобусов. Они выйдут на линию с февраля 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута завалили губернатора ХМАО Наталью Комарову жалобами на транспортную реформу. Во время встречи они рассказали ей о том, что после нововведений им приходится дольше ждать автобусов, ездить с несколькими пересадками, а приложение «Умный транспорт» некорректно показывает время прибытия, передает корреспондент URA.RU. «Одна жительница пожаловалась на изменение маршрута. Ее несовершеннолетней дочери приходится долго ждать пересадки в опасном районе Сургута и тратить на дорогу не 15 минут, как это было раньше, а полтора часа. Другая женщина раскритиковала приложение „Умный транспорт“, которое некорректно показывает время прибытия. В целом, жалоб на транспортную реформу было больше всего во время встречи с сургутянами», — сообщает корреспондент. Губернатор предложила всем недовольным реформой создать отдельный чат для внесения предложений, а руководителю рабочей группы — провести отдельный митинг по этому поводу. «Чтобы он был конструктивный, на нем должны быть протестированы все вопросы, которые у людей есть, о которых мы только что узнали дополнительно к тому, что уже имели, и ответы на них, решения. При этом, рабочая группа должна использовать при подготовке решений талант, мнение и участие того, кто задал вопрос, кто поставил его, с тем, чтобы при выработке решения люди участвовали и понимали, насколько это состоятельно», — подчеркнула Комарова. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Сургута Андрей Филатов пообещал расширить автопарк на 40 автобусов. Они выйдут на линию с февраля 2024 года.