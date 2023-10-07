07 октября 2023
06 октября 2023

Глава Сургута пообещал жителям почти полсотни новых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пассажир, автобус, поручень
Большая часть автобусов будет закуплена за счет кредитных средств Фото:

Власти Сургута (ХМАО) с декабря по февраль приобретут и введут в эксплуатацию 40 новых автобусов. Об этом мэр города Филатов сообщил во время встречи губернатора округа Натальи Комаровой с сургутянами.

«В пятницу мы провели работу со Сбербанком. Нам одобрен лизинговый кредит. С декабря по февраль месяц мы приобретаем в парк и вводим 40 новых автобусов», — заявил Филатов во время встречи с жителями Сургута.

За счет кредитных средств будет приобретено 30 единиц транспорта. Еще 10 автобусов будут куплены за счет городского бюджета. Филатов подчеркнул, что все изменения — это реакция на обращения и критику жителей в адрес транспортной реформы, проведенной в Сургуте текущем году.

Ранее во время встречи с жителями Сургута (ХМАО) глава округа Наталья Комарова затронула одну из наболевших тем — переселение из аварийного жилья. Она заявила, что мэр города Андрей Филатов лично ей пообещал закрыть вопрос с многоквартирными деревянными домами не позднее первого квартала следующего года.

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Власти Сургута (ХМАО) с декабря по февраль приобретут и введут в эксплуатацию 40 новых автобусов. Об этом мэр города Филатов сообщил во время встречи губернатора округа Натальи Комаровой с сургутянами. «В пятницу мы провели работу со Сбербанком. Нам одобрен лизинговый кредит. С декабря по февраль месяц мы приобретаем в парк и вводим 40 новых автобусов», — заявил Филатов во время встречи с жителями Сургута. За счет кредитных средств будет приобретено 30 единиц транспорта. Еще 10 автобусов будут куплены за счет городского бюджета. Филатов подчеркнул, что все изменения — это реакция на обращения и критику жителей в адрес транспортной реформы, проведенной в Сургуте текущем году. Ранее во время встречи с жителями Сургута (ХМАО) глава округа Наталья Комарова затронула одну из наболевших тем — переселение из аварийного жилья. Она заявила, что мэр города Андрей Филатов лично ей пообещал закрыть вопрос с многоквартирными деревянными домами не позднее первого квартала следующего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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