Глава Сургута пообещал жителям почти полсотни новых автобусов

08 октября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Большая часть автобусов будет закуплена за счет кредитных средств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) с декабря по февраль приобретут и введут в эксплуатацию 40 новых автобусов. Об этом мэр города Филатов сообщил во время встречи губернатора округа Натальи Комаровой с сургутянами. «В пятницу мы провели работу со Сбербанком. Нам одобрен лизинговый кредит. С декабря по февраль месяц мы приобретаем в парк и вводим 40 новых автобусов», — заявил Филатов во время встречи с жителями Сургута. За счет кредитных средств будет приобретено 30 единиц транспорта. Еще 10 автобусов будут куплены за счет городского бюджета. Филатов подчеркнул, что все изменения — это реакция на обращения и критику жителей в адрес транспортной реформы, проведенной в Сургуте текущем году. Ранее во время встречи с жителями Сургута (ХМАО) глава округа Наталья Комарова затронула одну из наболевших тем — переселение из аварийного жилья. Она заявила, что мэр города Андрей Филатов лично ей пообещал закрыть вопрос с многоквартирными деревянными домами не позднее первого квартала следующего года.

Власти Сургута (ХМАО) с декабря по февраль приобретут и введут в эксплуатацию 40 новых автобусов. Об этом мэр города Филатов сообщил во время встречи губернатора округа Натальи Комаровой с сургутянами. «В пятницу мы провели работу со Сбербанком. Нам одобрен лизинговый кредит. С декабря по февраль месяц мы приобретаем в парк и вводим 40 новых автобусов», — заявил Филатов во время встречи с жителями Сургута. За счет кредитных средств будет приобретено 30 единиц транспорта. Еще 10 автобусов будут куплены за счет городского бюджета. Филатов подчеркнул, что все изменения — это реакция на обращения и критику жителей в адрес транспортной реформы, проведенной в Сургуте текущем году. Ранее во время встречи с жителями Сургута (ХМАО) глава округа Наталья Комарова затронула одну из наболевших тем — переселение из аварийного жилья. Она заявила, что мэр города Андрей Филатов лично ей пообещал закрыть вопрос с многоквартирными деревянными домами не позднее первого квартала следующего года.