08 октября 2023
07 октября 2023

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон оперы Дюймовочка. Екатеринбург, окно, штора
Девушка выпала из окна дома на улице Надеждинская, 12, сообщили в соцсети Фото:

В Екатеринбурге девушка выпала из окна дома на улице Надеждинская, 12. По словам очевидцев, екатеринбурженка сломала ноги.

«На Сортировке девушка выпала в окно и сломала обе ноги. Люди оказывают помощь до приезда скорой. Инцидент произошел возле дома на улице Надеждинская, 12», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

По данным в соцсети, происшествие случилось примерно в 19 часов вечера 8 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответы не поступили.

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В Екатеринбурге девушка выпала из окна дома на улице Надеждинская, 12. По словам очевидцев, екатеринбурженка сломала ноги. «На Сортировке девушка выпала в окно и сломала обе ноги. Люди оказывают помощь до приезда скорой. Инцидент произошел возле дома на улице Надеждинская, 12», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». По данным в соцсети, происшествие случилось примерно в 19 часов вечера 8 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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