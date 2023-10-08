В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки

Девушка выпала из окна дома на улице Надеждинская, 12, сообщили в соцсети
В Екатеринбурге девушка выпала из окна дома на улице Надеждинская, 12. По словам очевидцев, екатеринбурженка сломала ноги.
«На Сортировке девушка выпала в окно и сломала обе ноги. Люди оказывают помощь до приезда скорой. Инцидент произошел возле дома на улице Надеждинская, 12», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
По данным в соцсети, происшествие случилось примерно в 19 часов вечера 8 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответы не поступили.
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