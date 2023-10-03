Кандидат в мэры Нижнего Тагила нахамил выборной комиссии

04 октября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Управляющий автомойкой попал в скандал на выборах главы Нижнего Тагила Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижнем Тагиле прошел второй этап выборов главы города. Семь претендентов представили свои программы конкурсной комиссии. Не обошлось без скандалов: кандидат Федор Трачук вместо ответов на вопросы комиссии начал хамить ее членам, сообщает корреспондент URA.RU. Кандидаты на кресло мэра Нижнего Тагила 4 октября представляли свои программы по развитию города перед специально созванной конкурсной комиссией. Всего было семь кандидатов: действующий глава Владислав Пинаев, начальник отдела горхозяйства мэрии ЗАТО Свободный Андрей Мельников, гендиректор ООО «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никита Ванаев, председатель профкома завода металлоконструкций Ольга Кияткина, инженер местного МУПа Эльвира Калугина, казачий атаман Сергей Мошин и управляющий автомойкой Федор Трачук. Последний из них вместо представления своей программы на заседании устроил скандал, голословно обвиняя в городских проблемах губернатора региона, действующую местную администрацию и депутатский корпус. Также он начал хамить вместо ответов на уточняющие вопросы, касающиеся знания основ муниципального управления. Третий, последний, этап выборов главы Нижнего Тагила пройдет 11 октября. На нем кандидаты представят свои программы развития города перед депутатами местной думы, которые и примут окончательное решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле прошел второй этап выборов главы города. Семь претендентов представили свои программы конкурсной комиссии. Не обошлось без скандалов: кандидат Федор Трачук вместо ответов на вопросы комиссии начал хамить ее членам, сообщает корреспондент URA.RU. Кандидаты на кресло мэра Нижнего Тагила 4 октября представляли свои программы по развитию города перед специально созванной конкурсной комиссией. Всего было семь кандидатов: действующий глава Владислав Пинаев, начальник отдела горхозяйства мэрии ЗАТО Свободный Андрей Мельников, гендиректор ООО «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никита Ванаев, председатель профкома завода металлоконструкций Ольга Кияткина, инженер местного МУПа Эльвира Калугина, казачий атаман Сергей Мошин и управляющий автомойкой Федор Трачук. Последний из них вместо представления своей программы на заседании устроил скандал, голословно обвиняя в городских проблемах губернатора региона, действующую местную администрацию и депутатский корпус. Также он начал хамить вместо ответов на уточняющие вопросы, касающиеся знания основ муниципального управления. Третий, последний, этап выборов главы Нижнего Тагила пройдет 11 октября. На нем кандидаты представят свои программы развития города перед депутатами местной думы, которые и примут окончательное решение.