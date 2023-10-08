РЖД заплатит 125 тысяч рублей матери челябинца, погибшего под поездом

09 октября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на станции Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Матери погибшего на железной дороге жителя Челябинской области выплатят 125 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU 9 октября в Уральской транспортной прокуратуре. «В апреле 2023 года на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом был смертельно травмирован 24-летний мужчина. Златоустовский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и расходов в пользу матери погибшего к ОАО „РЖД“. Миасский суд удовлетворил требования прокуратуры», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Железнодорожники должны выплатить женщине моральный вред в размере 100 тысяч рублей и расходы в размере 25 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Матери погибшего на железной дороге жителя Челябинской области выплатят 125 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU 9 октября в Уральской транспортной прокуратуре. «В апреле 2023 года на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом был смертельно травмирован 24-летний мужчина. Златоустовский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и расходов в пользу матери погибшего к ОАО „РЖД“. Миасский суд удовлетворил требования прокуратуры», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Железнодорожники должны выплатить женщине моральный вред в размере 100 тысяч рублей и расходы в размере 25 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.