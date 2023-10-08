08 октября 2023

РЖД заплатит 125 тысяч рублей матери челябинца, погибшего под поездом

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на станции Миасс Фото:

Матери погибшего на железной дороге жителя Челябинской области выплатят 125 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU 9 октября в Уральской транспортной прокуратуре.

«В апреле 2023 года на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом был смертельно травмирован 24-летний мужчина. Златоустовский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и расходов в пользу матери погибшего к ОАО „РЖД“. Миасский суд удовлетворил требования прокуратуры», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Железнодорожники должны выплатить женщине моральный вред в размере 100 тысяч рублей и расходы в размере 25 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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Матери погибшего на железной дороге жителя Челябинской области выплатят 125 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU 9 октября в Уральской транспортной прокуратуре. «В апреле 2023 года на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом был смертельно травмирован 24-летний мужчина. Златоустовский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и расходов в пользу матери погибшего к ОАО „РЖД“. Миасский суд удовлетворил требования прокуратуры», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Железнодорожники должны выплатить женщине моральный вред в размере 100 тысяч рублей и расходы в размере 25 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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