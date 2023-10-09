Прокуратура взяла на контроль задержку рейса Екатеринбург — Москва. Скрин

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Причина задержки — техническая неисправность воздушного судна Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на шесть часов задержали вылет самолета в Москву из-за технической неисправности судна. Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«В аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса FV-6204 по маршруту Екатеринбург — Москва авиакомпании „Россия“. Причина задержки авиарейса — техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении ведомства.

Самолет должен был вылететь в столицу в 12:05, но задержан до 18:00 часов. Вылета ожидают 76 пассажиров.

Вылет задерживается на шесть часов
Вылет задерживается на шесть часов

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на шесть часов задержали вылет самолета в Москву из-за технической неисправности судна. Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «В аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса FV-6204 по маршруту Екатеринбург — Москва авиакомпании „Россия“. Причина задержки авиарейса — техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении ведомства. Самолет должен был вылететь в столицу в 12:05, но задержан до 18:00 часов. Вылета ожидают 76 пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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