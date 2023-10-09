Причина задержки — техническая неисправность воздушного судна
В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на шесть часов задержали вылет самолета в Москву из-за технической неисправности судна. Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«В аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса FV-6204 по маршруту Екатеринбург — Москва авиакомпании „Россия“. Причина задержки авиарейса — техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении ведомства.
Самолет должен был вылететь в столицу в 12:05, но задержан до 18:00 часов. Вылета ожидают 76 пассажиров.
Вылет задерживается на шесть часов
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!