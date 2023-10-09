Десятки екатеринбуржцев эвакуировались из-за пожара в квартире

В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола произошел пожар в квартире 16-этажного жилого дома. Во время возгорания из дома эвакуировались 20 человек, из которых пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 22:28 часов поступило обращение о пожаре в квартире по адресу: улица 40-летия Комсомола. Общая площадь возгорания домашнего имущества составила десять квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 20 человек, из них пятеро детей», — сказано в сообщении.
В тушении пожара задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава. Полная ликвидация возгорания завершилась в 23:36 часов.
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