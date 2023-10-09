09 октября 2023

Десятки екатеринбуржцев эвакуировались из-за пожара в квартире

В Екатеринбурге во время пожара в квартире эвакуировались 20 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В числе эвакуированных были пятеро детей
В числе эвакуированных были пятеро детей Фото:

В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола произошел пожар в квартире 16-этажного жилого дома. Во время возгорания из дома эвакуировались 20 человек, из которых пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 22:28 часов поступило обращение о пожаре в квартире по адресу: улица 40-летия Комсомола. Общая площадь возгорания домашнего имущества составила десять квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 20 человек, из них пятеро детей», — сказано в сообщении.

В тушении пожара задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава. Полная ликвидация возгорания завершилась в 23:36 часов.

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В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола произошел пожар в квартире 16-этажного жилого дома. Во время возгорания из дома эвакуировались 20 человек, из которых пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:28 часов поступило обращение о пожаре в квартире по адресу: улица 40-летия Комсомола. Общая площадь возгорания домашнего имущества составила десять квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 20 человек, из них пятеро детей», — сказано в сообщении. В тушении пожара задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава. Полная ликвидация возгорания завершилась в 23:36 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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