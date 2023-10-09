Der Spiegel: Германия бьет рекорд по продажам оружия благодаря Украине

10 октября 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Украина является основным получателем немецкого оружия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За девять месяцев текущего года Германия продала вооружения на сумму 8,76 миллиарда евро, что превышает показатели за весь прошлый год. По информации немецкого издания, основным покупателем оружия является Украина. «За девять месяцев Германия уже одобрила экспорт вооружений на стоимость выше, чем за весь прошлый год. В 2022 году поставки вооружений составили 8,35 млрд евро, в этом году они составляют уже 8,76 млрд евро. За первые три квартала Киеву экспортировали техники на 3,3 миллиарда евро», — сообщает издание Der Spiegel . Согласно данным, в целом 90% экспорта идет в страны НАТО, США и близким союзникам, таким как Украина и Южная Корея. Ранее сообщалось, что страны НАТО потратили на граждан Украины и нужды ВСУ порядка 113 миллиардов евро. Лидером среди стран является США с показателем 46,6 млрд долларов. При этом страны Евросоюза отправили на нужды ВСУ 38 миллиардов долларов. Германия, Дания и Польша являются наиболее крупными донорами.

За девять месяцев текущего года Германия продала вооружения на сумму 8,76 миллиарда евро, что превышает показатели за весь прошлый год. По информации немецкого издания, основным покупателем оружия является Украина. «За девять месяцев Германия уже одобрила экспорт вооружений на стоимость выше, чем за весь прошлый год. В 2022 году поставки вооружений составили 8,35 млрд евро, в этом году они составляют уже 8,76 млрд евро. За первые три квартала Киеву экспортировали техники на 3,3 миллиарда евро», — сообщает издание Der Spiegel. Согласно данным, в целом 90% экспорта идет в страны НАТО, США и близким союзникам, таким как Украина и Южная Корея. Ранее сообщалось, что страны НАТО потратили на граждан Украины и нужды ВСУ порядка 113 миллиардов евро. Лидером среди стран является США с показателем 46,6 млрд долларов. При этом страны Евросоюза отправили на нужды ВСУ 38 миллиардов долларов. Германия, Дания и Польша являются наиболее крупными донорами.