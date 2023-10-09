По делу скандального пермского фонда допросили первого вице-премьера

По делу пермского фонда «Содействие 21 век» допросили первого вице-премьера

10 октября 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Ольга Антипина заявила, что не знает, как подсудимая взаимодействовала с фондом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В суде по уголовному делу о хищении денег из фонда «Содействие 21 век» допросили первого заместителя председателя правительства Пермского края Ольгу Антипину. Она рассказала о своей работе с подсудимой Еленой Лопаевой. «Мы составляли список мероприятий и предлагали его ПАО „Лукойл“, а те уже соглашались оплачивать их или нет. Ежегодно составлялся протокол с планируемым списком мероприятий и объектов, которые через пожертвования оплатит „Лукойл“. По истечении года составлялся протокол о выполнении всех необходимых мероприятий. Лопаева занималась непосредственно сводом в общий список всех мероприятий, которые нужно провести в муниципалитетах», — передает слова Антипиной корреспондент URA.RU из зала суда. Деньги на те мероприятия и объекты, которые относились к муниципалитетам, перечислялись сразу туда, а средства на мероприятия краевого уровня шли через фонд «Содействие 21 век». По мнению Антипиной, подсудимая Лопаева должна была осуществлять взаимодействие с фондом, но было ли это взаимодействие на самом деле она не знает. Она также сообщила, что не знает каким образом правительство контролировало фактическое исполнение заявленных событий. Экс-зампредседатель правительства Пермского края Елена Лопаева и бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова обвиняются в хищении 67,7 млн рублей. По версии ибвинения, они обналичивали деньги и присваивали их себе. Обе подсудимые не признали свою вину. Во время судебного разбирательства Елена Найданова покинула пределы страны. Ее объявили в международный розыск и арестуют сразу после пересечения границы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В суде по уголовному делу о хищении денег из фонда «Содействие 21 век» допросили первого заместителя председателя правительства Пермского края Ольгу Антипину. Она рассказала о своей работе с подсудимой Еленой Лопаевой. «Мы составляли список мероприятий и предлагали его ПАО „Лукойл“, а те уже соглашались оплачивать их или нет. Ежегодно составлялся протокол с планируемым списком мероприятий и объектов, которые через пожертвования оплатит „Лукойл“. По истечении года составлялся протокол о выполнении всех необходимых мероприятий. Лопаева занималась непосредственно сводом в общий список всех мероприятий, которые нужно провести в муниципалитетах», — передает слова Антипиной корреспондент URA.RU из зала суда. Деньги на те мероприятия и объекты, которые относились к муниципалитетам, перечислялись сразу туда, а средства на мероприятия краевого уровня шли через фонд «Содействие 21 век». По мнению Антипиной, подсудимая Лопаева должна была осуществлять взаимодействие с фондом, но было ли это взаимодействие на самом деле она не знает. Она также сообщила, что не знает каким образом правительство контролировало фактическое исполнение заявленных событий. Экс-зампредседатель правительства Пермского края Елена Лопаева и бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова обвиняются в хищении 67,7 млн рублей. По версии ибвинения, они обналичивали деньги и присваивали их себе. Обе подсудимые не признали свою вину. Во время судебного разбирательства Елена Найданова покинула пределы страны. Ее объявили в международный розыск и арестуют сразу после пересечения границы.