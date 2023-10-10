В Челябинске прекратят работу садовые маршруты автобусов

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Клипарт. Магнитогорск, магнитогорск, остановка автобусная, автобус для садоводов
Садовые маршруты автобусов завершают работу с окончанием садоводческого сезона Фото:

В Челябинске завершат движение садовых маршрутов автобусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В воскресенье, 15 октября, завершается работа сезонных садовых маршрутов, которые обслуживало МУП „Служба организации движения“ в этом году. Речь идет об маршруте № 55с „Мамина — ст. Межозерная“ (по улице Комарова), автобусе № 57с „Мамина — ст. Межозерная“ (по улице Хохрякова), № 67с „Областная больница — Сад Вишневый“ и маршруте № 90с „ЖД Вокзал — Сад ‚Кристалл‘.

Садоводов просят учитывать прекращение работы садовых маршрутов автобусов. Маршруты возобновят в следующем садово-огородном сезоне.

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В Челябинске завершат движение садовых маршрутов автобусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В воскресенье, 15 октября, завершается работа сезонных садовых маршрутов, которые обслуживало МУП „Служба организации движения“ в этом году. Речь идет об маршруте № 55с „Мамина — ст. Межозерная“ (по улице Комарова), автобусе № 57с „Мамина — ст. Межозерная“ (по улице Хохрякова), № 67с „Областная больница — Сад Вишневый“ и маршруте № 90с „ЖД Вокзал — Сад ‚Кристалл‘. Садоводов просят учитывать прекращение работы садовых маршрутов автобусов. Маршруты возобновят в следующем садово-огородном сезоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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