В Челябинске прекратят работу садовые маршруты автобусов

10 октября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Садовые маршруты автобусов завершают работу с окончанием садоводческого сезона Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске завершат движение садовых маршрутов автобусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В воскресенье, 15 октября, завершается работа сезонных садовых маршрутов, которые обслуживало МУП „Служба организации движения“ в этом году. Речь идет об маршруте № 55с „Мамина — ст. Межозерная“ (по улице Комарова), автобусе № 57с „Мамина — ст. Межозерная“ (по улице Хохрякова), № 67с „Областная больница — Сад Вишневый“ и маршруте № 90с „ЖД Вокзал — Сад ‚Кристалл‘. Садоводов просят учитывать прекращение работы садовых маршрутов автобусов. Маршруты возобновят в следующем садово-огородном сезоне.

В Челябинске завершат движение садовых маршрутов автобусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В воскресенье, 15 октября, завершается работа сезонных садовых маршрутов, которые обслуживало МУП „Служба организации движения“ в этом году. Речь идет об маршруте № 55с „Мамина — ст. Межозерная“ (по улице Комарова), автобусе № 57с „Мамина — ст. Межозерная“ (по улице Хохрякова), № 67с „Областная больница — Сад Вишневый“ и маршруте № 90с „ЖД Вокзал — Сад ‚Кристалл‘. Садоводов просят учитывать прекращение работы садовых маршрутов автобусов. Маршруты возобновят в следующем садово-огородном сезоне.