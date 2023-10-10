Самолет вылетел из Екатеринбурга в Казань вылетел с задержкой в четыре часа
В Екатеринбурге задержали вылет рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Казань на четыре часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1069 должен был вылететь из Екатеринбурга 10 октября в 22:15, однако лайнер взлетел лишь в 02:00 11 октября, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
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