10 октября 2023

В Екатеринбурге на четыре часа задержали рейс в Казань. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Самолет вылетел из Екатеринбурга в Казань вылетел с задержкой в четыре часа Фото:

В Екатеринбурге задержали вылет рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Казань на четыре часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1069 должен был вылететь из Екатеринбурга 10 октября в 22:15, однако лайнер взлетел лишь в 02:00 11 октября, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге задержали вылет рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Казань на четыре часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1069 должен был вылететь из Екатеринбурга 10 октября в 22:15, однако лайнер взлетел лишь в 02:00 11 октября, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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