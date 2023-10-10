В Екатеринбурге на четыре часа задержали рейс в Казань. Скрин 11 октября 2023 в 05:46 Размер текста - 17 + Самолет вылетел из Екатеринбурга в Казань вылетел с задержкой в четыре часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге задержали вылет рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Казань на четыре часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1069 должен был вылететь из Екатеринбурга 10 октября в 22:15, однако лайнер взлетел лишь в 02:00 11 октября, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово В Екатеринбурге задержали вылет рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург — Казань на четыре часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1069 должен был вылететь из Екатеринбурга 10 октября в 22:15, однако лайнер взлетел лишь в 02:00 11 октября, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям