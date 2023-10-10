10 октября 2023

Два свердловчанина забили человека до смерти, когда искали обидчиков своих друзей

Свердловчане забили жителя Дегтярска битой и руками до смерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, приговор, судья, суд
Суд вынес приговор свердловчанам, Фото:

Дмитрий Абросимов и Павел Ловыгин забили до смерти жителя Дегтярска (Свердловская область), когда искали обидчиков своих друзей. Мужчин приговорили к 8 и 11 годам соответственно. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Ревдинский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Дегтярска Дмитрия Абросимова и Павла Ловыгина. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, совершенное группой лиц и с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь с 20 по 21 ноября 2021 года. Ловыгин обратился к Абросимову, чтобы тот помог ему найти людей, которые избили двух его друзей. «Спустя непродолжительное время Ловыгин заехал на автомобиле за Абросимовым и с группой других мужчин на двух автомобилях проехал до дома по ул. Клубная, где увидел потерпевшего, который, по мнению Ловыгина, мог знать место нахождения разыскиваемых лиц или прятать их у себя дома», — рассказали в прокуратуре.

Однако у них произошла ссора: Ловыгин избил потерпевшего руками и ногами, Абросимов избил его бейсбольной битой. Позже мужчина скончался в больнице.«Суд назначил Дмитрию Абросимову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Павлу Ловыгину, с учетом уже имеющейся судимости за совершение преступления в сфере оборота наркотиков, — в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — уточнили в пресс-службе.

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Дмитрий Абросимов и Павел Ловыгин забили до смерти жителя Дегтярска (Свердловская область), когда искали обидчиков своих друзей. Мужчин приговорили к 8 и 11 годам соответственно. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Ревдинский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Дегтярска Дмитрия Абросимова и Павла Ловыгина. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, совершенное группой лиц и с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел в ночь с 20 по 21 ноября 2021 года. Ловыгин обратился к Абросимову, чтобы тот помог ему найти людей, которые избили двух его друзей. «Спустя непродолжительное время Ловыгин заехал на автомобиле за Абросимовым и с группой других мужчин на двух автомобилях проехал до дома по ул. Клубная, где увидел потерпевшего, который, по мнению Ловыгина, мог знать место нахождения разыскиваемых лиц или прятать их у себя дома», — рассказали в прокуратуре. Однако у них произошла ссора: Ловыгин избил потерпевшего руками и ногами, Абросимов избил его бейсбольной битой. Позже мужчина скончался в больнице.«Суд назначил Дмитрию Абросимову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Павлу Ловыгину, с учетом уже имеющейся судимости за совершение преступления в сфере оборота наркотиков, — в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — уточнили в пресс-службе.
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