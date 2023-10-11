Строительство здания суда в Академическом обойдется в 1 млрд рублей

11 октября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Мэрия ищет подрядчика для строительства суда в Академе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Екатеринбурга начала поиск подрядчика, который построит на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма-де-Геннина в Академическом районе здание суда. Начальная цена контракта — 945,7 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. «Наименование работ: разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству административного здания в границах проспекта Академика Сахарова — улицы Вильгельма де Генина — реки Патрушихи. Блок А и блок Б. Административно-деловое управление: здание суда», — говорится в описании закупки. Площадь земельного участка — 15,5 тысяч квадратных метров. Подрядчик должен предусмотреть в здании несколько входных групп: для судей и сотрудников суда, для посетителей, для подсудимых и конвоя, эвакуационные выходы. Всего в здании должны будут разместиться 20 составов районных судей. Финансироваться работы будут из бюджета Екатеринбурга. Заявки от участников аукциона принимаются до 19 октября. Ранее был презентован проект здания суда. Планируется, что оно будет готово к концу 2024 года.

Администрация Екатеринбурга начала поиск подрядчика, который построит на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма-де-Геннина в Академическом районе здание суда. Начальная цена контракта — 945,7 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. «Наименование работ: разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству административного здания в границах проспекта Академика Сахарова — улицы Вильгельма де Генина — реки Патрушихи. Блок А и блок Б. Административно-деловое управление: здание суда», — говорится в описании закупки. Площадь земельного участка — 15,5 тысяч квадратных метров. Подрядчик должен предусмотреть в здании несколько входных групп: для судей и сотрудников суда, для посетителей, для подсудимых и конвоя, эвакуационные выходы. Всего в здании должны будут разместиться 20 составов районных судей. Финансироваться работы будут из бюджета Екатеринбурга. Заявки от участников аукциона принимаются до 19 октября. Ранее был презентован проект здания суда. Планируется, что оно будет готово к концу 2024 года.