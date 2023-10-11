Агентство ООН запросило 104 млн долларов для срочной помощи Газе

12 октября 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

На данный момент в гуманитарной помощи нуждаются полмиллиона палестинских беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) требуется 104 млн долларов на оказание гуманитарной помощи в секторе Газа. Соответсвующее заявление агентство опубликовало на своем сайте. «В связи с серьезной эскалацией насилия в секторе Газа, начавшейся 7 октября, БАПОР срочно запрашивает 104 млн долларов для обеспечения многопрофильной гуманитарной помощи в течение ближайших 90 дней», — говорится в документе . Деньги будут направлены на закупку продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов. На данный момент в гуманитарной помощи нуждаются полмиллиона палестинских беженцев. В заявлении говорится, что текущего объема финансирования хватит только до конца октября. Агентство подчеркивает, что запрашиваемые средства позволят оказывать помощь жителям сектора Газа только в случае необходимого финансирования в рамках основного программного бюджета. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате боевых действий погибло более тысячи палестинских граждан. Травмы получили более пяти тысяч человек. В секторе Газа уничтожено 1000 домов. Более 500 стали непригодны для проживания из-за серьезных повреждений.

Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) требуется 104 млн долларов на оказание гуманитарной помощи в секторе Газа. Соответсвующее заявление агентство опубликовало на своем сайте. «В связи с серьезной эскалацией насилия в секторе Газа, начавшейся 7 октября, БАПОР срочно запрашивает 104 млн долларов для обеспечения многопрофильной гуманитарной помощи в течение ближайших 90 дней», — говорится в документе. Деньги будут направлены на закупку продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов. На данный момент в гуманитарной помощи нуждаются полмиллиона палестинских беженцев. В заявлении говорится, что текущего объема финансирования хватит только до конца октября. Агентство подчеркивает, что запрашиваемые средства позволят оказывать помощь жителям сектора Газа только в случае необходимого финансирования в рамках основного программного бюджета. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате боевых действий погибло более тысячи палестинских граждан. Травмы получили более пяти тысяч человек. В секторе Газа уничтожено 1000 домов. Более 500 стали непригодны для проживания из-за серьезных повреждений.