11 октября 2023

ХАМАС освободил из плена женщину с двумя детьми

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Боевики утверждают, что освободили трех заложников Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС освободили из плена женщину и двоих детей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС — „Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама“ — утверждает, что освободило поселенку с двумя детьми», — сообщает телеканал. Заложники были захвачены в ходе военной операции в Израиле в окрестностях сектора Газа.

Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября обстреляли Израиль. После радикалы вторглись на территорию государства. Мирных жителей они захватили в заложники. Среди пленных оказались граждане с двойным гражданством, в том числе с российским.

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Боевики ХАМАС освободили из плена женщину и двоих детей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. «Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС — „Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама“ — утверждает, что освободило поселенку с двумя детьми», — сообщает телеканал. Заложники были захвачены в ходе военной операции в Израиле в окрестностях сектора Газа. Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября обстреляли Израиль. После радикалы вторглись на территорию государства. Мирных жителей они захватили в заложники. Среди пленных оказались граждане с двойным гражданством, в том числе с российским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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