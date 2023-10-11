ХАМАС освободил из плена женщину с двумя детьми

12 октября 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Боевики утверждают, что освободили трех заложников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики ХАМАС освободили из плена женщину и двоих детей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. «Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС — „Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама“ — утверждает, что освободило поселенку с двумя детьми», — сообщает телеканал. Заложники были захвачены в ходе военной операции в Израиле в окрестностях сектора Газа. Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября обстреляли Израиль. После радикалы вторглись на территорию государства. Мирных жителей они захватили в заложники. Среди пленных оказались граждане с двойным гражданством, в том числе с российским.

Боевики ХАМАС освободили из плена женщину и двоих детей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. «Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС — „Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама“ — утверждает, что освободило поселенку с двумя детьми», — сообщает телеканал. Заложники были захвачены в ходе военной операции в Израиле в окрестностях сектора Газа. Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября обстреляли Израиль. После радикалы вторглись на территорию государства. Мирных жителей они захватили в заложники. Среди пленных оказались граждане с двойным гражданством, в том числе с российским.