ХАМАС освободил из плена женщину с двумя детьми

Боевики утверждают, что освободили трех заложников
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Боевики ХАМАС освободили из плена женщину и двоих детей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС — „Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама“ — утверждает, что освободило поселенку с двумя детьми», —
Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября обстреляли Израиль. После радикалы вторглись на территорию государства. Мирных жителей они захватили в заложники. Среди пленных оказались граждане с двойным гражданством, в том числе с российским.
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