Кондуктора, избившего пассажира в Екатеринбурге, оштрафовали на 50 тысяч рублей

12 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Кондуктор заплатит 50 тысяч рублей пассажиру за рассечение брови Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Екатеринбурге по решению суда кондуктор выплатит пассажиру 50 000 рублей за причинение морального вреда. Инцидент произошел 11 апреля. Тогда кондуктор рассек бровь пожилому мужчине. Об этом сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Мировой судья назначил кондуктору назначен 5 тыс. рублей. По иску прокуратуры в интересах пострадавшего суд обязал кондуктора заплатить пенсионеру 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Перевозчик и пенсионер заключили мировое соглашение на сумму 50 тыс. рублей. Виновник уже заплатил эти деньги пассажиру», — говорится в сообщении ведомства. В середине апреля 2023 года пенсионер сел в автобус на остановке Цирк, чтобы доехать до бульвара Есенина. Во время оплаты проезда выяснилось, что транспортная карта пенсионера оказалась в «стоп-листе». Пенсионер хотел выйти на ближайшей остановке, но кондуктор преградил ему дорогу. Он ударил пожилого мужчину по лицу — рассек ему бровь. Пенсионер упал лицом вниз, у него после у него началось кровотечение.

В Екатеринбурге по решению суда кондуктор выплатит пассажиру 50 000 рублей за причинение морального вреда. Инцидент произошел 11 апреля. Тогда кондуктор рассек бровь пожилому мужчине. Об этом сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Мировой судья назначил кондуктору назначен 5 тыс. рублей. По иску прокуратуры в интересах пострадавшего суд обязал кондуктора заплатить пенсионеру 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Перевозчик и пенсионер заключили мировое соглашение на сумму 50 тыс. рублей. Виновник уже заплатил эти деньги пассажиру», — говорится в сообщении ведомства. В середине апреля 2023 года пенсионер сел в автобус на остановке Цирк, чтобы доехать до бульвара Есенина. Во время оплаты проезда выяснилось, что транспортная карта пенсионера оказалась в «стоп-листе». Пенсионер хотел выйти на ближайшей остановке, но кондуктор преградил ему дорогу. Он ударил пожилого мужчину по лицу — рассек ему бровь. Пенсионер упал лицом вниз, у него после у него началось кровотечение.