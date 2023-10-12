Прибыль челябинского металлургического комбината за год снизилась на 25 млрд

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ЧМК девять месяцев отработал с убытком Фото:

Чистая прибыль Челябинского металлургического комбината (ЧМК) за год снизилась на 25 млрд рублей. Как следует из отчетности за девять месяцев, если в 2022 году было получено почти 24 млрд чистой прибыли, то в 2023 году достигнут чистый убыток в размере 1,49 млрд рублей.

«Чистый убыток за девять месяцев 2023 года составил 1,49 млрд рублей. Чистая прибыль за девять месяцев 2022 года составила 23,78 млрд рублей», — отмечено в отчете о прибылях и убытках.

Ряд показателей отчетности продемонстрировал положительную динамику. На четыре миллиарда с начала года увеличилась стоимость материальных активов. Почти на 11 миллиардов стало больше запасов (в рублевом выражении). В то же время величина нематериальных активов, в основном за счет компьютерных программ, уменьшилась почти на 1,8 млрд рублей.

В первом полугодии компания отработала с чистым убытком в 10,9 млрд рублей. В результате Это в значительной мере повлияло на результаты металлургической отрасли региона в целом. Прибыль металлургов в совокупности сократилась на 53%, если год к году сравнивать данные за шесть месяцев.

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Чистая прибыль Челябинского металлургического комбината (ЧМК) за год снизилась на 25 млрд рублей. Как следует из отчетности за девять месяцев, если в 2022 году было получено почти 24 млрд чистой прибыли, то в 2023 году достигнут чистый убыток в размере 1,49 млрд рублей. «Чистый убыток за девять месяцев 2023 года составил 1,49 млрд рублей. Чистая прибыль за девять месяцев 2022 года составила 23,78 млрд рублей», — отмечено в отчете о прибылях и убытках. Ряд показателей отчетности продемонстрировал положительную динамику. На четыре миллиарда с начала года увеличилась стоимость материальных активов. Почти на 11 миллиардов стало больше запасов (в рублевом выражении). В то же время величина нематериальных активов, в основном за счет компьютерных программ, уменьшилась почти на 1,8 млрд рублей. В первом полугодии компания отработала с чистым убытком в 10,9 млрд рублей. В результате Это в значительной мере повлияло на результаты металлургической отрасли региона в целом. Прибыль металлургов в совокупности сократилась на 53%, если год к году сравнивать данные за шесть месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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