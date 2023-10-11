11 октября 2023

Депздрав ХМАО закупил 20 тысяч доз вакцин от ковида

© Служба новостей «URA.RU»
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В первую очередь в ХМАО будут вакцинировать пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями Фото:

Депздрав ХМАО закупил 20 тысяч вакцин от коронавируса отечественного производства «Спутник лайт» и «Конвасэл». Приоритетной группой для вакцинации остаются пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

«Депздравом Югры осуществлена закупка вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в объеме 20 тыс. доз 2 торговых наименований — „Спутник лайт“ и „Конвасэл“. Вакцинация проводится лицам в возрасте 60 лет и старше, жителям с хроническими заболеваниями», — написал ТАСС со ссылкой на информацию окружного ведомства.

В депздраве уточнили, что в случае роста числа заражений коронавирусом, регион развернет около 5 тысяч коек для больных пациентов. При этом, по информации агентства, сейчас в ХМАО доступны не более 50 коек.

Ранее URA.RU рассказывало, что большинство компаний ХМАО не хотят вакцинировать сотрудников, несмотря на подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе. Прививки для работников организуют лишь 37% работодателей региона.

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Депздрав ХМАО закупил 20 тысяч вакцин от коронавируса отечественного производства «Спутник лайт» и «Конвасэл». Приоритетной группой для вакцинации остаются пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. «Депздравом Югры осуществлена закупка вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в объеме 20 тыс. доз 2 торговых наименований — „Спутник лайт“ и „Конвасэл“. Вакцинация проводится лицам в возрасте 60 лет и старше, жителям с хроническими заболеваниями», — написал ТАСС со ссылкой на информацию окружного ведомства. В депздраве уточнили, что в случае роста числа заражений коронавирусом, регион развернет около 5 тысяч коек для больных пациентов. При этом, по информации агентства, сейчас в ХМАО доступны не более 50 коек. Ранее URA.RU рассказывало, что большинство компаний ХМАО не хотят вакцинировать сотрудников, несмотря на подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе. Прививки для работников организуют лишь 37% работодателей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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