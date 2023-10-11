Депздрав ХМАО закупил 20 тысяч доз вакцин от ковида

12 октября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

В первую очередь в ХМАО будут вакцинировать пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депздрав ХМАО закупил 20 тысяч вакцин от коронавируса отечественного производства «Спутник лайт» и «Конвасэл». Приоритетной группой для вакцинации остаются пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.



«Депздравом Югры осуществлена закупка вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в объеме 20 тыс. доз 2 торговых наименований — „Спутник лайт“ и „Конвасэл“. Вакцинация проводится лицам в возрасте 60 лет и старше, жителям с хроническими заболеваниями», — написал ТАСС со ссылкой на информацию окружного ведомства.



В депздраве уточнили, что в случае роста числа заражений коронавирусом, регион развернет около 5 тысяч коек для больных пациентов. При этом, по информации агентства, сейчас в ХМАО доступны не более 50 коек.



Ранее URA.RU рассказывало, что большинство компаний ХМАО не хотят вакцинировать сотрудников, несмотря на подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе. Прививки для работников организуют лишь 37% работодателей региона.

Депздрав ХМАО закупил 20 тысяч вакцин от коронавируса отечественного производства «Спутник лайт» и «Конвасэл». Приоритетной группой для вакцинации остаются пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. «Депздравом Югры осуществлена закупка вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в объеме 20 тыс. доз 2 торговых наименований — „Спутник лайт“ и „Конвасэл“. Вакцинация проводится лицам в возрасте 60 лет и старше, жителям с хроническими заболеваниями», — написал ТАСС со ссылкой на информацию окружного ведомства. В депздраве уточнили, что в случае роста числа заражений коронавирусом, регион развернет около 5 тысяч коек для больных пациентов. При этом, по информации агентства, сейчас в ХМАО доступны не более 50 коек. Ранее URA.RU рассказывало, что большинство компаний ХМАО не хотят вакцинировать сотрудников, несмотря на подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе. Прививки для работников организуют лишь 37% работодателей региона.