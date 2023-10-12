В Березниках загорелся автобус. Видео

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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Березниках Пермского края спасатели МЧС тушили автобус Фото:

В Березниках Пермского края 12 октября вечером загорелся автобус. Огонь тушили пожарные МЧС. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«Сообщение о возгорании автобуса в Березниках поступило 12 октября в 20 часов 37 минут. От МЧС России реагировали 9 человек личного состава и 2 единицы техники», — говорится в посте представителей МЧС.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Представители МЧС добавили, что возгорание автобуса произошло во время движения и поэтому квалифицируется как ДТП. Видео с места происшествия сняли очевидцы, оно опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

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В Березниках Пермского края 12 октября вечером загорелся автобус. Огонь тушили пожарные МЧС. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Сообщение о возгорании автобуса в Березниках поступило 12 октября в 20 часов 37 минут. От МЧС России реагировали 9 человек личного состава и 2 единицы техники», — говорится в посте представителей МЧС. По данным ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Представители МЧС добавили, что возгорание автобуса произошло во время движения и поэтому квалифицируется как ДТП. Видео с места происшествия сняли очевидцы, оно опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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