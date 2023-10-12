В Березниках загорелся автобус. Видео

12 октября 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

В Березниках Пермского края спасатели МЧС тушили автобус Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Березниках Пермского края 12 октября вечером загорелся автобус. Огонь тушили пожарные МЧС. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Сообщение о возгорании автобуса в Березниках поступило 12 октября в 20 часов 37 минут. От МЧС России реагировали 9 человек личного состава и 2 единицы техники», — говорится в посте представителей МЧС. По данным ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Представители МЧС добавили, что возгорание автобуса произошло во время движения и поэтому квалифицируется как ДТП. Видео с места происшествия сняли очевидцы, оно опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.

В Березниках Пермского края 12 октября вечером загорелся автобус. Огонь тушили пожарные МЧС. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Сообщение о возгорании автобуса в Березниках поступило 12 октября в 20 часов 37 минут. От МЧС России реагировали 9 человек личного состава и 2 единицы техники», — говорится в посте представителей МЧС. По данным ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Представители МЧС добавили, что возгорание автобуса произошло во время движения и поэтому квалифицируется как ДТП. Видео с места происшествия сняли очевидцы, оно опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.