В Березниках Пермского края 12 октября вечером загорелся автобус. Огонь тушили пожарные МЧС. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья».
«Сообщение о возгорании автобуса в Березниках поступило 12 октября в 20 часов 37 минут. От МЧС России реагировали 9 человек личного состава и 2 единицы техники», — говорится в посте представителей МЧС.
По данным ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Представители МЧС добавили, что возгорание автобуса произошло во время движения и поэтому квалифицируется как ДТП. Видео с места происшествия сняли очевидцы, оно опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины ДТП. Ответ ожидается.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.