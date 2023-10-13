Скандальный экс-кандидат в мэры свердловского города пожаловался Медведеву

Экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила обратился к Медведеву
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Федор Трачук пожаловался Дмитрию Медведеву на «унижение» Фото:

Оскандалившийся бывший кандидат в мэры Нижнего Тагила (Свердловская область), директор автомойки Федор Трачук, пожаловался председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. Мужчина утверждает, что депутат местной гордумы Павел Колпаков его унизил.

«Во время голосования (по выбору главы Нижнего Тагила) депутат Павел Колпаков произнес протяжно „про-о-о-отив“. Тем самым он <…> проявил неуважение прежде всего ко мне. <…> Я считаю, что это проявление коллективного хамства и невежества. <…> Разберитесь, пожалуйста, дайте правовую, а главное нравственную оценку произошедшему», — обратился к Медведеву Трачук (полный текст опубликован на личной странице экс-кандидата в соцсети «Вконтакте»).

В среду, 11 октября, депутаты гордумы Нижнего Тагила выбирали главу. Кандидат Федор Трачук устроил скандал, раздав поручения народным избранникам. Также он требовал не шептаться во время его речи, упрекнул членов комиссии в «ковырянии в носу». В итоге мужчину не выбрали — все 25 депутатов-единороссов проголосовали за переизбрание Владислава Пинаева, который 13 октября торжественно вступил в должность главы до 2028 года.

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Оскандалившийся бывший кандидат в мэры Нижнего Тагила (Свердловская область), директор автомойки Федор Трачук, пожаловался председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. Мужчина утверждает, что депутат местной гордумы Павел Колпаков его унизил. «Во время голосования (по выбору главы Нижнего Тагила) депутат Павел Колпаков произнес протяжно „про-о-о-отив“. Тем самым он <…> проявил неуважение прежде всего ко мне. <…> Я считаю, что это проявление коллективного хамства и невежества. <…> Разберитесь, пожалуйста, дайте правовую, а главное нравственную оценку произошедшему», — обратился к Медведеву Трачук (полный текст опубликован на личной странице экс-кандидата в соцсети «Вконтакте»). В среду, 11 октября, депутаты гордумы Нижнего Тагила выбирали главу. Кандидат Федор Трачук устроил скандал, раздав поручения народным избранникам. Также он требовал не шептаться во время его речи, упрекнул членов комиссии в «ковырянии в носу». В итоге мужчину не выбрали — все 25 депутатов-единороссов проголосовали за переизбрание Владислава Пинаева, который 13 октября торжественно вступил в должность главы до 2028 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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