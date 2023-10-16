Депутаты просят увеличить финансирование проекта по расселению аварийного жилья

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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
Расходы на расселение аварийного жилья могут сократить на 60% в следующем году Фото:

Депутаты Госдумы предлагают увеличить финансирование проекта по расселению ветхого и аварийного жилья в 2024—2026 годах. Причиной послужило резкое сокращение на 60% расходов по проекту в 2024 году. Об этом пишут «Ведомости».

«Депутаты просят увеличить финансирование проекта по расселению аварийного жилья. Депутатов не устроило то, что расходы по проекту „Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для жилья жилого фонда“ в 2024 г. будут сокращены на 60%, то есть на 26,9 млрд рублей», — пишет издание.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2019 по 2023 необходимо переселить 536 560 человек. Сокращение финансирования из федерального бюджета программы переселения из аварийного жилья станет неприятным моментом для большинства регионов, заявила зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она надеется, это не приведет к прекращению переселения.

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Депутаты Госдумы предлагают увеличить финансирование проекта по расселению ветхого и аварийного жилья в 2024—2026 годах. Причиной послужило резкое сокращение на 60% расходов по проекту в 2024 году. Об этом пишут «Ведомости». «Депутаты просят увеличить финансирование проекта по расселению аварийного жилья. Депутатов не устроило то, что расходы по проекту „Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для жилья жилого фонда“ в 2024 г. будут сокращены на 60%, то есть на 26,9 млрд рублей», — пишет издание. Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2019 по 2023 необходимо переселить 536 560 человек. Сокращение финансирования из федерального бюджета программы переселения из аварийного жилья станет неприятным моментом для большинства регионов, заявила зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она надеется, это не приведет к прекращению переселения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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