В Екатеринбурге готовятся ввести режим ЧС

01 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Окончательное решение примут на совещании у Алексея Орлова 9 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга готовятся объявить режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо, чтобы горадминистрация могла выделить деньги (сотни миллионов рублей) на перекачку воды из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область). Ее начали 1 июня — на четыре месяца раньше, чем в прежние годы. Все из-за экстремальной засухи. Опытнейший вице-мэр Владимир Гейко (ЖКХ) поделился c URA.RU, что не сталкивался с подобным «лет двадцать». По его словам, причина в малоснежной зиме. «Не исключено [что объявим режим ЧС]. Часть [денег на перекачку] мы предусмотрели в корректировке [бюджета на 2023 год] и в [муниципальной] программе, но, учитывая, что мы начали перекачку гораздо раньше, чем обычно, не исключено, что какая-то локальная ЧС будет. Мы соберем комиссию (9 июня — прим. ред.). И на ней решение примем», — сказал корреспонденту Орлов. Ранее, описывая масштаб проблемы, он рассказывал, что власти, например, перешли к экономии воды при содержании дорог и общественных пространств. В день Екатеринбург тратит около полумиллиона кубометров, отметил мэр.

Власти Екатеринбурга готовятся объявить режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо, чтобы горадминистрация могла выделить деньги (сотни миллионов рублей) на перекачку воды из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область). Ее начали 1 июня — на четыре месяца раньше, чем в прежние годы. Все из-за экстремальной засухи. Опытнейший вице-мэр Владимир Гейко (ЖКХ) поделился c URA.RU, что не сталкивался с подобным «лет двадцать». По его словам, причина в малоснежной зиме. «Не исключено [что объявим режим ЧС]. Часть [денег на перекачку] мы предусмотрели в корректировке [бюджета на 2023 год] и в [муниципальной] программе, но, учитывая, что мы начали перекачку гораздо раньше, чем обычно, не исключено, что какая-то локальная ЧС будет. Мы соберем комиссию (9 июня — прим. ред.). И на ней решение примем», — сказал корреспонденту Орлов. Ранее, описывая масштаб проблемы, он рассказывал, что власти, например, перешли к экономии воды при содержании дорог и общественных пространств. В день Екатеринбург тратит около полумиллиона кубометров, отметил мэр.