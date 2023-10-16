МО РФ: террористы готовят атаку на пункты российских войск в Сирии

Террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск», — сообщил Кулить. По его словам, в планах террористов применение беспилотников и реактивных систем залпового огня. Кулить заявил, что командование российской группировки войск примет упреждающие меры.
Ранее неоднократно были замечены воздействия систем наведения истребителей F-16 на самолеты ВСК России в Сирии. Крое того, периодически фиксировалось нарушение воздушного пространства Сирии истребителями проамериканской коалиции.
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