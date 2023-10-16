16 октября 2023

МО РФ: террористы готовят атаку на пункты российских войск в Сирии

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Командование российской группировки войск примет упреждающие меры, заявил Кулить Фото:

Террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск», — сообщил Кулить. По его словам, в планах террористов применение беспилотников и реактивных систем залпового огня. Кулить заявил, что командование российской группировки войск примет упреждающие меры.

Ранее неоднократно были замечены воздействия систем наведения истребителей F-16 на самолеты ВСК России в Сирии. Крое того, периодически фиксировалось нарушение воздушного пространства Сирии истребителями проамериканской коалиции.

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Террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск», — сообщил Кулить. По его словам, в планах террористов применение беспилотников и реактивных систем залпового огня. Кулить заявил, что командование российской группировки войск примет упреждающие меры. Ранее неоднократно были замечены воздействия систем наведения истребителей F-16 на самолеты ВСК России в Сирии. Крое того, периодически фиксировалось нарушение воздушного пространства Сирии истребителями проамериканской коалиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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