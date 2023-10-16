16 октября 2023

Стало известно, сколько екатеринбуржцев отправятся в армию в осенний призыв. Скрин

Из Екатеринбурга во время осеннего призыва в армию отправятся 600 человек
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Отправка мужчин в военные части закончится 25 декабря Фото:
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Призыв — 2023

В Екатеринбурге с 1 октября на военную службу призовут более 600 мужчин. Об этом заявили во время заседания постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности в Екатеринбурге.

«С 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. <…> В октябре — декабре на службу из Екатеринбурга будут призваны более 600 человек», — заявили во время комиссии. Запись прямого эфира опубликована на rutube-канале «Екатеринбургская городская Дума».

Для Екатеринбурга норма призыва от установленной для Свердловской области составляет 21,8%. Отправки в части будут завершены 25 декабря.

Ранее сообщалось, что от Свердловской области будет призвано более трех тысяч мужчин. Об этом заявлял военный комиссар региона полковник Юрий Аксенов.

Задание по призыву для военкоматов Екатеринбурга
Задание по призыву для военкоматов Екатеринбурга

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В Екатеринбурге с 1 октября на военную службу призовут более 600 мужчин. Об этом заявили во время заседания постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности в Екатеринбурге. «С 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. <…> В октябре — декабре на службу из Екатеринбурга будут призваны более 600 человек», — заявили во время комиссии. Запись прямого эфира опубликована на rutube-канале «Екатеринбургская городская Дума». Для Екатеринбурга норма призыва от установленной для Свердловской области составляет 21,8%. Отправки в части будут завершены 25 декабря. Ранее сообщалось, что от Свердловской области будет призвано более трех тысяч мужчин. Об этом заявлял военный комиссар региона полковник Юрий Аксенов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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