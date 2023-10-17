В помещении школы Григорьевки туалет отсутствует Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители села Григорьевка (Челябинская область) потребовали 17 октября от главы Каслинского района Игоря Колышева поставить в школе туалеты внутри помещения. Как URA.RU сообщила управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, школьники мерзнут, при этом район не вошел в федеральную программу комплексного развития территорий.

«Ответьте мне, Колышев Игорь Владиславович как глава Каслинского района: отсутствие туалета в здании школы — это нормально?! Есть огромное количество госпрограмм, с помощью которых можно было провести благоустройство школы», — заявила Сегаль в telegram-канале.

В разговоре с URA.RU жительница Григорьевки пояснила, что муниципалитет не является участником программы комплексного развития сельских территорий. По словам Сегаль, Колышев пять лет обещает отремонтировать школу, но дело с места не двигается.

Сегаль предложила поставить сельский туалет возле здания администрации района и закрыть туалетную комнату в помещении до тех пор, пока уборная не появится у школьников Григорьевки. Колышев отметил URA.RU, что в районе 42 образовательные организации, и приоритеты по ремонтам связаны с их численностью.

«Григорьевская школа объединяет три здания, одно из которых с внутренним туалетом. В школе отремонтировали кровлю спортзала. С туалетом будем решать, но не в 2023 году. Перед началом учебного года все учреждения района прошли комиссионную приемку. Замечаний не было», — сказал URA.RU Колышев.

Отвечая на упрек в том, что район не участвует в программе комплексного развития сел, Колышев сослался на требование совместного финансирования мероприятий со стороны бизнеса. В селе Маук, отметил Колышев, власти в январе сформируют заявку для включения местной школы в программу. Финансирование, в случае утверждения, поступит в 2025 году.

Сегаль настроена добиваться решения инфраструктурных проблем решительно. Заявила, что впредь не допустит ситуации, когда сотрудники «Григорьевских садов» увольняются и уезжают из-за отсутствия нормальных условий для жизни. В октябре, получив федеральную премию, Сегаль потратила ее на отсыпку в населенном пункте дорог.

Школьники в Григорьевке вынуждены ходить в туалет на улицу Фото: telegram-канал «Григорьевских садов»

В 2023 году денег на оборудование туалетной комнаты в помещении у района нет Фото: telegram-канал «Григорьевских садов»