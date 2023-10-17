Челябинцу, изнасиловавшему 8-летнюю девочку, смягчили приговор

Смягчение приговора не коснулось срока заключения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Миасса (Челябинская область), признанному виновным в изнасиловании 8-летней дочери сожительницы и осужденного на 20 лет колонии, смягчили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, основное решение осталось в силе, смягчили лишь ограничения, которые ему придется соблюдать, выйдя из колонии.

«Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Челябинский областной суд изменил возложенные ограничения в части — не выезжать за пределы того муниципального образования, где он будет проживать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

Там отметили, что основная часть приговора осталась без изменений. Мужчину отправили в колонию строгого режима на срок 20 лет. Приговор вступил в законную силу.

Об изнасиловании девочки узнали в мае. Мать ребенка написала заявление на сожителя. Его задержали и уже через месяц после начала расследования дело было передано в суд. По данным URA.RU, оставшись приглядывать за детьми, мужчина залез в ванну к девочке, а после отнес ее в спальню и изнасиловал. Все это время он угрожал ребенку расправой. Однако девочка все рассказала матери.

В суде мужчина отрицал факт изнасилования. По его словам, он просто трогал девочку за половые органы. Однако осмотр у гинеколога показал, что ребенок потерял девственность. Миасец был признан виновным.