Челябинцу, изнасиловавшему 8-летнюю девочку, смягчили приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Смягчение приговора не коснулось срока заключения Фото:

Жителю Миасса (Челябинская область), признанному виновным в изнасиловании 8-летней дочери сожительницы и осужденного на 20 лет колонии, смягчили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, основное решение осталось в силе, смягчили лишь ограничения, которые ему придется соблюдать, выйдя из колонии.

«Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Челябинский областной суд изменил возложенные ограничения в части — не выезжать за пределы того муниципального образования, где он будет проживать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

Там отметили, что основная часть приговора осталась без изменений. Мужчину отправили в колонию строгого режима на срок 20 лет. Приговор вступил в законную силу.

Об изнасиловании девочки узнали в мае. Мать ребенка написала заявление на сожителя. Его задержали и уже через месяц после начала расследования дело было передано в суд. По данным URA.RU, оставшись приглядывать за детьми, мужчина залез в ванну к девочке, а после отнес ее в спальню и изнасиловал. Все это время он угрожал ребенку расправой. Однако девочка все рассказала матери.

В суде мужчина отрицал факт изнасилования. По его словам, он просто трогал девочку за половые органы. Однако осмотр у гинеколога показал, что ребенок потерял девственность. Миасец был признан виновным.

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Жителю Миасса (Челябинская область), признанному виновным в изнасиловании 8-летней дочери сожительницы и осужденного на 20 лет колонии, смягчили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, основное решение осталось в силе, смягчили лишь ограничения, которые ему придется соблюдать, выйдя из колонии. «Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Челябинский областной суд изменил возложенные ограничения в части — не выезжать за пределы того муниципального образования, где он будет проживать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. Там отметили, что основная часть приговора осталась без изменений. Мужчину отправили в колонию строгого режима на срок 20 лет. Приговор вступил в законную силу. Об изнасиловании девочки узнали в мае. Мать ребенка написала заявление на сожителя. Его задержали и уже через месяц после начала расследования дело было передано в суд. По данным URA.RU, оставшись приглядывать за детьми, мужчина залез в ванну к девочке, а после отнес ее в спальню и изнасиловал. Все это время он угрожал ребенку расправой. Однако девочка все рассказала матери. В суде мужчина отрицал факт изнасилования. По его словам, он просто трогал девочку за половые органы. Однако осмотр у гинеколога показал, что ребенок потерял девственность. Миасец был признан виновным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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