Охрана «Екатеринбург — Арены» подорожала на 8 млн за год

На центральный стадион по улице Репина в Екатеринбурге ищут охранников, которые будет обеспечивать безопасность объекта на протяжении 2024 года. Начальная стоимость контракта — 49,8 млн рублей. При этом в прошлом году услуги оценивались в 41,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
«Организация охраны на объекте в объеме 35 круглосуточных постов (каждый пост в составе одного охранника). Схемы расположения постов перед отдельными мероприятиями утверждаются в соответствии с планами», — говорится в техническом задании. Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Охрана стадиона в 2023 году обошлась в 41,7 млн рублей. Тендер выиграло частное охранное предприятие «Агентство профессиональной охраны». Победителя свежего тендера выберут после 2 ноября.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.