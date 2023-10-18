Охрана «Екатеринбург — Арены» подорожала на 8 млн за год

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Стадион Екатеринбург-Арена открыли для горожан. Екатеринбург , екатеринбург арена, центральный стадион
На охрану «Екатеринбург Арены» потратят 49,8 млн рублей Фото:

На центральный стадион по улице Репина в Екатеринбурге ищут охранников, которые будет обеспечивать безопасность объекта на протяжении 2024 года. Начальная стоимость контракта — 49,8 млн рублей. При этом в прошлом году услуги оценивались в 41,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Организация охраны на объекте в объеме 35 круглосуточных постов (каждый пост в составе одного охранника). Схемы расположения постов перед отдельными мероприятиями утверждаются в соответствии с планами», — говорится в техническом задании. Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Охрана стадиона в 2023 году обошлась в 41,7 млн рублей. Тендер выиграло частное охранное предприятие «Агентство профессиональной охраны». Победителя свежего тендера выберут после 2 ноября.

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На центральный стадион по улице Репина в Екатеринбурге ищут охранников, которые будет обеспечивать безопасность объекта на протяжении 2024 года. Начальная стоимость контракта — 49,8 млн рублей. При этом в прошлом году услуги оценивались в 41,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. «Организация охраны на объекте в объеме 35 круглосуточных постов (каждый пост в составе одного охранника). Схемы расположения постов перед отдельными мероприятиями утверждаются в соответствии с планами», — говорится в техническом задании. Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2024 года. Охрана стадиона в 2023 году обошлась в 41,7 млн рублей. Тендер выиграло частное охранное предприятие «Агентство профессиональной охраны». Победителя свежего тендера выберут после 2 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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