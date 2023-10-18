В ХМАО директор ЧОП попался на даче взятки

19 октября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Урае оштрафовали частную охранную организацию «Зубр» за взятку директору учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО оштрафовала частную охранную организацию «Зубр» в Урае на 500 тысяч рублей за взятку директору учреждения. На взяткополучателя возбуждено уголовное дело, он предстанет перед судом за получение коммерческого подкупа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.



«Генеральный директор ООО «Частная охранная организация «Зубр» дал взятку директору частного учреждения, чтобы он оформил работнику свидетельство о прохождении профессии рабочего, который обучение по факту не проходил. Это было сделано в целях приобретения дополнительного вида деятельности. За это предусмотрена административная ответственность, так как он выступал в интересах юридического лица. Назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.



В отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. «Сейчас дело находится на рассмотрении в Урайской городском суде. Сам директор частной организации к уголовной ответственности не привлекался, так как активно способствовал раскрытию расследования», — пояснили в пресс-службе.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте завхоз детского сада «Ивушка» пойдет под суд за взятки. Завхоз помогала бизнесменам заключить выгодные контракты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура ХМАО оштрафовала частную охранную организацию «Зубр» в Урае на 500 тысяч рублей за взятку директору учреждения. На взяткополучателя возбуждено уголовное дело, он предстанет перед судом за получение коммерческого подкупа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Генеральный директор ООО «Частная охранная организация «Зубр» дал взятку директору частного учреждения, чтобы он оформил работнику свидетельство о прохождении профессии рабочего, который обучение по факту не проходил. Это было сделано в целях приобретения дополнительного вида деятельности. За это предусмотрена административная ответственность, так как он выступал в интересах юридического лица. Назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. В отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. «Сейчас дело находится на рассмотрении в Урайской городском суде. Сам директор частной организации к уголовной ответственности не привлекался, так как активно способствовал раскрытию расследования», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте завхоз детского сада «Ивушка» пойдет под суд за взятки. Завхоз помогала бизнесменам заключить выгодные контракты.