В ХМАО директор ЧОП попался на даче взятки

Прокуратура ХМАО оштрафовала частную охранную организацию «Зубр» в Урае на 500 тысяч рублей за взятку директору учреждения. На взяткополучателя возбуждено уголовное дело, он предстанет перед судом за получение коммерческого подкупа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Генеральный директор ООО «Частная охранная организация «Зубр» дал взятку директору частного учреждения, чтобы он оформил работнику свидетельство о прохождении профессии рабочего, который обучение по факту не проходил. Это было сделано в целях приобретения дополнительного вида деятельности. За это предусмотрена административная ответственность, так как он выступал в интересах юридического лица. Назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
В отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа. «Сейчас дело находится на рассмотрении в Урайской городском суде. Сам директор частной организации к уголовной ответственности не привлекался, так как активно способствовал раскрытию расследования», — пояснили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте завхоз детского сада «Ивушка» пойдет под суд за взятки. Завхоз помогала бизнесменам заключить выгодные контракты.
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