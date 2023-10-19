В Александровске из крана горожан потекла вода с грязью. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, опрессовки, ремонт труб, ржавчина, грязная вода
Власти Александровска временно отключат подачу воды для устранения проблемы Фото:

В квартирах жителей города Александровск Пермского края из крана вновь пошла вода с грязью. Фотографии горожане публикуют в группе «УСЛЫШАНО ВАЛЕКСЕ» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот, что мы пьем, и чем моемся», — написал автор снимка, на котором запечатлел грязную воду в ванне. Также один из пользователей опубликовал видео, на котором видно, как из крана льется вода с примесями.

Глава Александровского округа Ольга Лаврова в беседе с URA.RU признала, что в городе есть проблема с качеством воды. Она отметила, что для ее устранения «проводится промывка резервуаров чистой воды на станции второго подъема». Также власти муниципалитета разместили объявление в соцсетях, в котором предупредили жителей об отключении водоснабжения.

«Уважаемые жители Александровска! В связи с промывкой резервуаров чистой воды на станции второго подъема будет прекращена подача воды с 08:00 19 октября до 08:00 ч. 20 октября 2023 года в центральной части города», — сказано в объявлении. Под отключение, по данным мэрии, попали пять детских садов, три школы, техникум, а также несколько учреждений здравоохранения.

Качество воды в городе не раз вызывало нарекания у жителей Александровска. В 2022 году горожане жаловались на ржавую и грязную воду, а также воду с личинками. Власти винили в этом жаркую погоду. В 2023 году в домах александровцев вновь пошла вода с личинками.

Качество водопроводной воды в Александровске по-прежнему вызывает вопросы у горожан
Качество водопроводной воды в Александровске по-прежнему вызывает вопросы у горожан
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В квартирах жителей города Александровск Пермского края из крана вновь пошла вода с грязью. Фотографии горожане публикуют в группе «УСЛЫШАНО ВАЛЕКСЕ» в соцсети «ВКонтакте». «Вот, что мы пьем, и чем моемся», — написал автор снимка, на котором запечатлел грязную воду в ванне. Также один из пользователей опубликовал видео, на котором видно, как из крана льется вода с примесями. Глава Александровского округа Ольга Лаврова в беседе с URA.RU признала, что в городе есть проблема с качеством воды. Она отметила, что для ее устранения «проводится промывка резервуаров чистой воды на станции второго подъема». Также власти муниципалитета разместили объявление в соцсетях, в котором предупредили жителей об отключении водоснабжения. «Уважаемые жители Александровска! В связи с промывкой резервуаров чистой воды на станции второго подъема будет прекращена подача воды с 08:00 19 октября до 08:00 ч. 20 октября 2023 года в центральной части города», — сказано в объявлении. Под отключение, по данным мэрии, попали пять детских садов, три школы, техникум, а также несколько учреждений здравоохранения. Качество воды в городе не раз вызывало нарекания у жителей Александровска. В 2022 году горожане жаловались на ржавую и грязную воду, а также воду с личинками. Власти винили в этом жаркую погоду. В 2023 году в домах александровцев вновь пошла вода с личинками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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