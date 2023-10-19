«Известия»: в России появится интернет вдоль автодорог

«Известия»: сотовые сети вдоль дорог смогут запитываться электричеством

20 октября 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Из-за проволочек сотовые сети имеют проблемы к подключению к электричеству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России сотовым операторам облегчат подключение вышек связи к электросетям вдоль автомобильных дорог. В Совете Федерации (СФ) собираются обратиться в Минэнерго с предложением разработать правовые акты, необходимые для оперативного присоединения объектов связи к электросетям. «Совет по развитию цифровой экономики при СФ находится под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака. Рабочая группа Совета намерена поручить Минэнерго разработку документации, которая облегчит подключение объектов связи вдоль автомобильных дорог», — пишут «Известия», со ссылкой на документ. Источник издания отмечает, что в регионах базовые станции вдоль автомагистралей годами не могут подключиться к электричеству из-за различных проволочек. У энергетиков зачастую отсутствуют стимулы к сотрудничеству. Предложения СФ связаны с установкой точных сроков ответа энергетиков на обращения операторов сотовой связи. Ранее аналитик объяснил причину повышения цен на услуги мобильных операторов в России. За последние два года стоимость оборудования увеличилась в два с половиной раза, а тарифы для всех повысились на 9%. Денег на развитие у них не остается.

В России сотовым операторам облегчат подключение вышек связи к электросетям вдоль автомобильных дорог. В Совете Федерации (СФ) собираются обратиться в Минэнерго с предложением разработать правовые акты, необходимые для оперативного присоединения объектов связи к электросетям. «Совет по развитию цифровой экономики при СФ находится под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака. Рабочая группа Совета намерена поручить Минэнерго разработку документации, которая облегчит подключение объектов связи вдоль автомобильных дорог», — пишут «Известия», со ссылкой на документ. Источник издания отмечает, что в регионах базовые станции вдоль автомагистралей годами не могут подключиться к электричеству из-за различных проволочек. У энергетиков зачастую отсутствуют стимулы к сотрудничеству. Предложения СФ связаны с установкой точных сроков ответа энергетиков на обращения операторов сотовой связи. Ранее аналитик объяснил причину повышения цен на услуги мобильных операторов в России. За последние два года стоимость оборудования увеличилась в два с половиной раза, а тарифы для всех повысились на 9%. Денег на развитие у них не остается.