19 октября 2023

«Известия»: в России появится интернет вдоль автодорог

«Известия»: сотовые сети вдоль дорог смогут запитываться электричеством
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Из-за проволочек сотовые сети имеют проблемы к подключению к электричеству Фото:

В России сотовым операторам облегчат подключение вышек связи к электросетям вдоль автомобильных дорог. В Совете Федерации (СФ) собираются обратиться в Минэнерго с предложением разработать правовые акты, необходимые для оперативного присоединения объектов связи к электросетям.

«Совет по развитию цифровой экономики при СФ находится под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака. Рабочая группа Совета намерена поручить Минэнерго разработку документации, которая облегчит подключение объектов связи вдоль автомобильных дорог», — пишут «Известия», со ссылкой на документ.

Источник издания отмечает, что в регионах базовые станции вдоль автомагистралей годами не могут подключиться к электричеству из-за различных проволочек. У энергетиков зачастую отсутствуют стимулы к сотрудничеству. Предложения СФ связаны с установкой точных сроков ответа энергетиков на обращения операторов сотовой связи.

Ранее аналитик объяснил причину повышения цен на услуги мобильных операторов в России. За последние два года стоимость оборудования увеличилась в два с половиной раза, а тарифы для всех повысились на 9%. Денег на развитие у них не остается.

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В России сотовым операторам облегчат подключение вышек связи к электросетям вдоль автомобильных дорог. В Совете Федерации (СФ) собираются обратиться в Минэнерго с предложением разработать правовые акты, необходимые для оперативного присоединения объектов связи к электросетям. «Совет по развитию цифровой экономики при СФ находится под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака. Рабочая группа Совета намерена поручить Минэнерго разработку документации, которая облегчит подключение объектов связи вдоль автомобильных дорог», — пишут «Известия», со ссылкой на документ. Источник издания отмечает, что в регионах базовые станции вдоль автомагистралей годами не могут подключиться к электричеству из-за различных проволочек. У энергетиков зачастую отсутствуют стимулы к сотрудничеству. Предложения СФ связаны с установкой точных сроков ответа энергетиков на обращения операторов сотовой связи. Ранее аналитик объяснил причину повышения цен на услуги мобильных операторов в России. За последние два года стоимость оборудования увеличилась в два с половиной раза, а тарифы для всех повысились на 9%. Денег на развитие у них не остается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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