Мигрант устроил 200 тайников с наркотиками в челябинском парке отдыха

Полицейские ликвидировали все тайники в парке отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мигрант разложил 200 тайников с синтетическим наркотиком в парке Гагарина в Челябинске для последующего бесконтактного сбыта. Как 20 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, наркокурьер задержан, тайники ликвидированы.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали крупного наркокурьера, разместившего тайники на территории парка им. Ю. Гагарина. На территории зоны отдыха полицейские ликвидировали около 200 тайников-закладок с метадоном», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве уточнили, что курьер временно проживал в Екатеринбурге. Оперативники обыскали его дом и нашли в нем еще более 170 граммов наркотиков, весы и упаковочный материал для расфасовки смертельного товара.

Сейчас мигрант находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 по п «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 20 лет колонии.

Парк Гагарина находится под постоянным контролем правоохранителей. Для улучшения качества оказания помощи гражданам неподалеку от парка был открыт пункт полиции. Сотрудники готовы в любой момент оперативно добраться до любой точки парка и предотвратить правонарушение.