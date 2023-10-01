Алексей Текслер отметил необходимость открытия пункта в таком оживленном месте города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 октября открыл в областном центре новый опорный пункт полиции. Он расположился в районе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой. По словам главы региона, более удачного места для пункта нельзя было придумать.

«Мы открываем опорный пункт полиции в действительно значимом месте для всех челябинцев. Здесь основной вход в городской бор, рядом парк Гагарина. В целом, здесь оживленное место потому, что здесь находятся корпуса и общежития ЮУрГУ, рядом стадион Елесиной, городская больница», — сказал на открытии пункта Теклер.

Глава региона рад, что пункт полиции открывается именно в месте массового пребывания людей. Он поблагодарил участников социально-ответственного бизнеса за участие в разработке и строительстве опорного пункта.

«Мы открываем пункт полиции, где комфортно будет работать сотрудником. Но самое главное — можно будет выполнять все поставленные задачи. Здесь же будет находиться участковый и работать с населением. Мы большое внимание уделяем развитию городской среды и созданию и обеспечению безопасности. Это одна из ключевых задач», — подытожил Текслер.

Сотрудники будут обеспечивать безопасность на территории ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина. Для выполнения поставленных задач для пункта было приобретено четыре электрических транспортного средства — три квадроцикла и электромобиль. Они помогут сотрудникам незамедлительно прибыть в любую точку парка для оказания помощи и содействия горожанам.

Глава региона оценил обустройство нового пункта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Тер пообщался с личным составом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для выполнения поставленных задач для пункта было приобретено четыре электрических транспортного средства — три квадроцикла и электромобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU