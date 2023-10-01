01 октября 2023
30 сентября 2023

Губернатор Текслер открыл в Челябинске новый пункт полиции. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер отметил необходимость открытия пункта в таком оживленном месте города Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 октября открыл в областном центре новый опорный пункт полиции. Он расположился в районе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой. По словам главы региона, более удачного места для пункта нельзя было придумать.

«Мы открываем опорный пункт полиции в действительно значимом месте для всех челябинцев. Здесь основной вход в городской бор, рядом парк Гагарина. В целом, здесь оживленное место потому, что здесь находятся корпуса и общежития ЮУрГУ, рядом стадион Елесиной, городская больница», — сказал на открытии пункта Теклер.

Глава региона рад, что пункт полиции открывается именно в месте массового пребывания людей. Он поблагодарил участников социально-ответственного бизнеса за участие в разработке и строительстве опорного пункта.

«Мы открываем пункт полиции, где комфортно будет работать сотрудником. Но самое главное — можно будет выполнять все поставленные задачи. Здесь же будет находиться участковый и работать с населением. Мы большое внимание уделяем развитию городской среды и созданию и обеспечению безопасности. Это одна из ключевых задач», — подытожил Текслер.

Сотрудники будут обеспечивать безопасность на территории ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина. Для выполнения поставленных задач для пункта было приобретено четыре электрических транспортного средства — три квадроцикла и электромобиль. Они помогут сотрудникам незамедлительно прибыть в любую точку парка для оказания помощи и содействия горожанам.

Полиция. Челябинск
Глава региона оценил обустройство нового пункта
Фото:
Полиция. Челябинск
Алексей Тер пообщался с личным составом
Фото:
Полиция. Челябинск
Для выполнения поставленных задач для пункта было приобретено четыре электрических транспортного средства — три квадроцикла и электромобиль
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 октября открыл в областном центре новый опорный пункт полиции. Он расположился в районе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой. По словам главы региона, более удачного места для пункта нельзя было придумать. «Мы открываем опорный пункт полиции в действительно значимом месте для всех челябинцев. Здесь основной вход в городской бор, рядом парк Гагарина. В целом, здесь оживленное место потому, что здесь находятся корпуса и общежития ЮУрГУ, рядом стадион Елесиной, городская больница», — сказал на открытии пункта Теклер. Глава региона рад, что пункт полиции открывается именно в месте массового пребывания людей. Он поблагодарил участников социально-ответственного бизнеса за участие в разработке и строительстве опорного пункта. «Мы открываем пункт полиции, где комфортно будет работать сотрудником. Но самое главное — можно будет выполнять все поставленные задачи. Здесь же будет находиться участковый и работать с населением. Мы большое внимание уделяем развитию городской среды и созданию и обеспечению безопасности. Это одна из ключевых задач», — подытожил Текслер. Сотрудники будут обеспечивать безопасность на территории ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина. Для выполнения поставленных задач для пункта было приобретено четыре электрических транспортного средства — три квадроцикла и электромобиль. Они помогут сотрудникам незамедлительно прибыть в любую точку парка для оказания помощи и содействия горожанам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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