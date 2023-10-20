Мишустин разорвал важный договор с Финляндией

Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
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Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва , мишустин михаил
Мишустин поручил МИД РФ уведомить Финляндию Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации.

«Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительство Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в распоряжении. Мишустин поручил МИД РФ уведомить о принятом решении Финляндию.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации. «Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительство Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в распоряжении. Мишустин поручил МИД РФ уведомить о принятом решении Финляндию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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