Мишустин разорвал важный договор с Финляндией

Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

20 октября 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил МИД РФ уведомить Финляндию Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации. «Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительство Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в распоряжении. Мишустин поручил МИД РФ уведомить о принятом решении Финляндию.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации. «Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительство Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в распоряжении. Мишустин поручил МИД РФ уведомить о принятом решении Финляндию.