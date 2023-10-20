О причинах отмены рейса не сообщается
В аэропорту Рощино (Тюмень) отменен вылет самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс до поселка Толька (ЯНАО). Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
«В аэропорту Рощино отменен рейс в поселок Толька авиакомпании Utair», — следует из данных сайта. О причинах не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.
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