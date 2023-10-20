В Тюмени отменен рейс Utair в ЯНАО. Скрин

21 октября 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

О причинах отмены рейса не сообщается Фото: Алексей Андронов © URA.RU В аэропорту Рощино (Тюмень) отменен вылет самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс до поселка Толька (ЯНАО). Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «В аэропорту Рощино отменен рейс в поселок Толька авиакомпании Utair», — следует из данных сайта. О причинах не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается. Скрин: онлайн — табло аэропорта «Рощино», https://tjmport.ru/passengers/information/timetable/

В аэропорту Рощино (Тюмень) отменен вылет самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс до поселка Толька (ЯНАО). Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «В аэропорту Рощино отменен рейс в поселок Толька авиакомпании Utair», — следует из данных сайта. О причинах не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.