20 октября 2023

В Тюмени отменен рейс Utair в ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы с Украины. Сургут, ютейр, самолет, utair, ютэйр
О причинах отмены рейса не сообщается Фото:

В аэропорту Рощино (Тюмень) отменен вылет самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс до поселка Толька (ЯНАО). Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

«В аэропорту Рощино отменен рейс в поселок Толька авиакомпании Utair», — следует из данных сайта. О причинах не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Рощино (Тюмень) отменен вылет самолета авиакомпании Utair, выполняющего рейс до поселка Толька (ЯНАО). Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «В аэропорту Рощино отменен рейс в поселок Толька авиакомпании Utair», — следует из данных сайта. О причинах не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...