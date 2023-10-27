В ХМАО покажут модный fashion-концерт, в котором примут участие жены бойцов СВО

В Ханты-Мансийске пройдет модный fashion-концерт, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. В показе примут участие жены бойцов СВО, рассказала URA.RU дизайнер Елена Скакун.
«На концерте будут представлены несколько тематических коллекций, которые связаны одной общей темой — Россией. Участие в показе примут жены, мамы и сестры бойцов СВО. Сейчас девушек обучают навыкам дефиле», — рассказала дизайнер.
Модели продефилируют в эксклюзивных нарядах разных коллекций, одна из которых была создана на основе павловопосадского плата, а другая — выполнена по мотивам живописи российского художника Сергея Андрияки. «Также мы покажем коллекцию „Жду. Люблю. Югра“, которая получила название одноименного проекта женского движения в ХМАО. Кроме того, в дополнении показа можно будет увидеть фотовыставку, в которой жены, мамы и сестры бойцов СВО рассказывают о себе», — добавила Скакун.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.