В ХМАО покажут модный fashion-концерт, в котором примут участие жены бойцов СВО

В Ханты-Мансийске состоится fashion-концерт с участием жен бойцов СВО

27 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Жены бойцов СВО продефилируют в модном показе, который пройдет в Ханты-Мансийске Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийске пройдет модный fashion-концерт, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. В показе примут участие жены бойцов СВО, рассказала URA.RU дизайнер Елена Скакун. «На концерте будут представлены несколько тематических коллекций, которые связаны одной общей темой — Россией. Участие в показе примут жены, мамы и сестры бойцов СВО. Сейчас девушек обучают навыкам дефиле», — рассказала дизайнер.



Модели продефилируют в эксклюзивных нарядах разных коллекций, одна из которых была создана на основе павловопосадского плата, а другая — выполнена по мотивам живописи российского художника Сергея Андрияки. «Также мы покажем коллекцию „Жду. Люблю. Югра“, которая получила название одноименного проекта женского движения в ХМАО. Кроме того, в дополнении показа можно будет увидеть фотовыставку, в которой жены, мамы и сестры бойцов СВО рассказывают о себе», — добавила Скакун.

В Ханты-Мансийске пройдет модный fashion-концерт, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. В показе примут участие жены бойцов СВО, рассказала URA.RU дизайнер Елена Скакун. «На концерте будут представлены несколько тематических коллекций, которые связаны одной общей темой — Россией. Участие в показе примут жены, мамы и сестры бойцов СВО. Сейчас девушек обучают навыкам дефиле», — рассказала дизайнер. Модели продефилируют в эксклюзивных нарядах разных коллекций, одна из которых была создана на основе павловопосадского плата, а другая — выполнена по мотивам живописи российского художника Сергея Андрияки. «Также мы покажем коллекцию „Жду. Люблю. Югра“, которая получила название одноименного проекта женского движения в ХМАО. Кроме того, в дополнении показа можно будет увидеть фотовыставку, в которой жены, мамы и сестры бойцов СВО рассказывают о себе», — добавила Скакун.