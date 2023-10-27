27 октября 2023

В ХМАО покажут модный fashion-концерт, в котором примут участие жены бойцов СВО

В Ханты-Мансийске состоится fashion-концерт с участием жен бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Жены бойцов СВО продефилируют в модном показе, который пройдет в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске пройдет модный fashion-концерт, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. В показе примут участие жены бойцов СВО, рассказала URA.RU дизайнер Елена Скакун.

«На концерте будут представлены несколько тематических коллекций, которые связаны одной общей темой — Россией. Участие в показе примут жены, мамы и сестры бойцов СВО. Сейчас девушек обучают навыкам дефиле», — рассказала дизайнер.

Модели продефилируют в эксклюзивных нарядах разных коллекций, одна из которых была создана на основе павловопосадского плата, а другая — выполнена по мотивам живописи российского художника Сергея Андрияки. «Также мы покажем коллекцию „Жду. Люблю. Югра“, которая получила название одноименного проекта женского движения в ХМАО. Кроме того, в дополнении показа можно будет увидеть фотовыставку, в которой жены, мамы и сестры бойцов СВО рассказывают о себе», — добавила Скакун.

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В Ханты-Мансийске пройдет модный fashion-концерт, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. В показе примут участие жены бойцов СВО, рассказала URA.RU дизайнер Елена Скакун. «На концерте будут представлены несколько тематических коллекций, которые связаны одной общей темой — Россией. Участие в показе примут жены, мамы и сестры бойцов СВО. Сейчас девушек обучают навыкам дефиле», — рассказала дизайнер. Модели продефилируют в эксклюзивных нарядах разных коллекций, одна из которых была создана на основе павловопосадского плата, а другая — выполнена по мотивам живописи российского художника Сергея Андрияки. «Также мы покажем коллекцию „Жду. Люблю. Югра“, которая получила название одноименного проекта женского движения в ХМАО. Кроме того, в дополнении показа можно будет увидеть фотовыставку, в которой жены, мамы и сестры бойцов СВО рассказывают о себе», — добавила Скакун.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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