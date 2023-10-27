В Екатеринбурге ветераны подразделения антитеррора «Альфа» и специальной военной операции провели для учеников нескольких школ соревнования, во время которых научили, в частности, собирать автоматы Калашникова и стрелять. Мероприятие посвятили Дню образования международной ассоциации ветеранов «Альфа», рассказали URA.RU организаторы.
«Четыре команды из школ №№ 44, 91,59 и 52 соревновались в трех блоках: физическая подготовка, военная подготовка и „мастер“. Ребята достойно проходили все испытания: сборка автомата Калашникова, стендовая и тактическая стрельба, лазертаг, перетягивание каната, оказание самопомощи при кровотечениях, скалодром и вождение автомобиля», — поделились организаторы.
Победителей и призеров поздравляли ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Павленко, а также участники СВО и других локальных конфликтов, члены правления Ассоциации ветеранов СВО Свердловской области Иван Гагарин и Александр Лесников. «Дети довольные. Сказали, хотят еще», — рассказали организаторы.
Ранее зарницу для школьников проводили в детском лагере под Артемовским. Главными инструкторами выступали бойцы ЧВК «Вагнер».
Мальчики учились стрелять
Фото предоставлено организаторами
Зарница прошла на площадке школы №59
Фото предоставлено организаторами
Подростки, в частности, учились оказывать себе самопомощь
В Екатеринбурге ветераны подразделения антитеррора «Альфа» и специальной военной операции провели для учеников нескольких школ соревнования, во время которых научили, в частности, собирать автоматы Калашникова и стрелять. Мероприятие посвятили Дню образования международной ассоциации ветеранов «Альфа», рассказали URA.RU организаторы. «Четыре команды из школ №№ 44, 91,59 и 52 соревновались в трех блоках: физическая подготовка, военная подготовка и „мастер“. Ребята достойно проходили все испытания: сборка автомата Калашникова, стендовая и тактическая стрельба, лазертаг, перетягивание каната, оказание самопомощи при кровотечениях, скалодром и вождение автомобиля», — поделились организаторы. Победителей и призеров поздравляли ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Павленко, а также участники СВО и других локальных конфликтов, члены правления Ассоциации ветеранов СВО Свердловской области Иван Гагарин и Александр Лесников. «Дети довольные. Сказали, хотят еще», — рассказали организаторы. Ранее зарницу для школьников проводили в детском лагере под Артемовским. Главными инструкторами выступали бойцы ЧВК «Вагнер».