Ветераны спецназа «Альфа» и СВО научили свердловских школьников стрелять. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, автомат калашникова, гто, разбор оружия, сборка автомата, норматив
Подростки соревновались в умении собирать автоматы Калашникова, перетягивании каната и других дисциплинах Фото:

В Екатеринбурге ветераны подразделения антитеррора «Альфа» и специальной военной операции провели для учеников нескольких школ соревнования, во время которых научили, в частности, собирать автоматы Калашникова и стрелять. Мероприятие посвятили Дню образования международной ассоциации ветеранов «Альфа», рассказали URA.RU организаторы.

«Четыре команды из школ №№ 44, 91,59 и 52 соревновались в трех блоках: физическая подготовка, военная подготовка и „мастер“. Ребята достойно проходили все испытания: сборка автомата Калашникова, стендовая и тактическая стрельба, лазертаг, перетягивание каната, оказание самопомощи при кровотечениях, скалодром и вождение автомобиля», — поделились организаторы.

Победителей и призеров поздравляли ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Павленко, а также участники СВО и других локальных конфликтов, члены правления Ассоциации ветеранов СВО Свердловской области Иван Гагарин и Александр Лесников. «Дети довольные. Сказали, хотят еще», — рассказали организаторы.

Ранее зарницу для школьников проводили в детском лагере под Артемовским. Главными инструкторами выступали бойцы ЧВК «Вагнер».

Мальчики учились стрелять
Мальчики учились стрелять
Зарница прошла на площадке школы №59
Зарница прошла на площадке школы №59
Подростки, в частности, учились оказывать себе самопомощь
Подростки, в частности, учились оказывать себе самопомощь
В зарнице участвовали четыре команды
В зарнице участвовали четыре команды

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ветераны подразделения антитеррора «Альфа» и специальной военной операции провели для учеников нескольких школ соревнования, во время которых научили, в частности, собирать автоматы Калашникова и стрелять. Мероприятие посвятили Дню образования международной ассоциации ветеранов «Альфа», рассказали URA.RU организаторы. «Четыре команды из школ №№ 44, 91,59 и 52 соревновались в трех блоках: физическая подготовка, военная подготовка и „мастер“. Ребята достойно проходили все испытания: сборка автомата Калашникова, стендовая и тактическая стрельба, лазертаг, перетягивание каната, оказание самопомощи при кровотечениях, скалодром и вождение автомобиля», — поделились организаторы. Победителей и призеров поздравляли ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Павленко, а также участники СВО и других локальных конфликтов, члены правления Ассоциации ветеранов СВО Свердловской области Иван Гагарин и Александр Лесников. «Дети довольные. Сказали, хотят еще», — рассказали организаторы. Ранее зарницу для школьников проводили в детском лагере под Артемовским. Главными инструкторами выступали бойцы ЧВК «Вагнер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...