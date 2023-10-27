Ветераны спецназа «Альфа» и СВО научили свердловских школьников стрелять. Фото 27 октября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 + Подростки соревновались в умении собирать автоматы Калашникова, перетягивании каната и других дисциплинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ветераны подразделения антитеррора «Альфа» и специальной военной операции провели для учеников нескольких школ соревнования, во время которых научили, в частности, собирать автоматы Калашникова и стрелять. Мероприятие посвятили Дню образования международной ассоциации ветеранов «Альфа», рассказали URA.RU организаторы. «Четыре команды из школ №№ 44, 91,59 и 52 соревновались в трех блоках: физическая подготовка, военная подготовка и „мастер“. Ребята достойно проходили все испытания: сборка автомата Калашникова, стендовая и тактическая стрельба, лазертаг, перетягивание каната, оказание самопомощи при кровотечениях, скалодром и вождение автомобиля», — поделились организаторы. Победителей и призеров поздравляли ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Павленко, а также участники СВО и других локальных конфликтов, члены правления Ассоциации ветеранов СВО Свердловской области Иван Гагарин и Александр Лесников. «Дети довольные. Сказали, хотят еще», — рассказали организаторы. Ранее зарницу для школьников проводили в детском лагере под Артемовским. Главными инструкторами выступали бойцы ЧВК «Вагнер». Мальчики учились стрелять Фото предоставлено организаторами Зарница прошла на площадке школы №59 Фото предоставлено организаторами Подростки, в частности, учились оказывать себе самопомощь Фото предоставлено организаторами В зарнице участвовали четыре команды Фото предоставлено организаторами В Екатеринбурге ветераны подразделения антитеррора «Альфа» и специальной военной операции провели для учеников нескольких школ соревнования, во время которых научили, в частности, собирать автоматы Калашникова и стрелять. Мероприятие посвятили Дню образования международной ассоциации ветеранов «Альфа», рассказали URA.RU организаторы. «Четыре команды из школ №№ 44, 91,59 и 52 соревновались в трех блоках: физическая подготовка, военная подготовка и „мастер“. Ребята достойно проходили все испытания: сборка автомата Калашникова, стендовая и тактическая стрельба, лазертаг, перетягивание каната, оказание самопомощи при кровотечениях, скалодром и вождение автомобиля», — поделились организаторы. Победителей и призеров поздравляли ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Павленко, а также участники СВО и других локальных конфликтов, члены правления Ассоциации ветеранов СВО Свердловской области Иван Гагарин и Александр Лесников. «Дети довольные. Сказали, хотят еще», — рассказали организаторы. Ранее зарницу для школьников проводили в детском лагере под Артемовским. Главными инструкторами выступали бойцы ЧВК «Вагнер». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям