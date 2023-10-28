В Москве задержали 40 авиарейсов

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, аэродром, шереметьево, кафе, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
В аэропорту «Шереметьево» оказались задержаны 12 рейсов Фото:

В Москве задержали 40 рейсов в аэропортах. Еще четыре оказались отменены.

Из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в аэропорту «Внуково» задержаны 10 рейсов, в «Домодедово» — 18, кроме того, еще четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» оказались задержаны 12 рейсов.

В четверг в Москве метстанции фиксировали до шести сантиметров выпавшего снега, передает «Утро.ру». В аэропорту «Домодедово» сообщали, что столичные аэропорты осуществляют работу в штатном режиме на фоне снегопада. Однако позже минимум 37 авиарейсов были задержаны и еще восемь были отменены в трех аэропортах города.

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В Москве задержали 40 рейсов в аэропортах. Еще четыре оказались отменены. Из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в аэропорту «Внуково» задержаны 10 рейсов, в «Домодедово» — 18, кроме того, еще четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» оказались задержаны 12 рейсов. В четверг в Москве метстанции фиксировали до шести сантиметров выпавшего снега, передает «Утро.ру». В аэропорту «Домодедово» сообщали, что столичные аэропорты осуществляют работу в штатном режиме на фоне снегопада. Однако позже минимум 37 авиарейсов были задержаны и еще восемь были отменены в трех аэропортах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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