В Москве задержали 40 авиарейсов

В аэропорту «Шереметьево» оказались задержаны 12 рейсов
В Москве задержали 40 рейсов в аэропортах. Еще четыре оказались отменены.
Из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в аэропорту «Внуково» задержаны 10 рейсов, в «Домодедово» — 18, кроме того, еще четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» оказались задержаны 12 рейсов.
В четверг в Москве метстанции фиксировали до шести сантиметров выпавшего снега, передает «Утро.ру». В аэропорту «Домодедово» сообщали, что столичные аэропорты осуществляют работу в штатном режиме на фоне снегопада. Однако позже минимум 37 авиарейсов были задержаны и еще восемь были отменены в трех аэропортах города.
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