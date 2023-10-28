В Москве задержали 40 авиарейсов

28 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

В аэропорту «Шереметьево» оказались задержаны 12 рейсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве задержали 40 рейсов в аэропортах. Еще четыре оказались отменены. Из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в аэропорту «Внуково» задержаны 10 рейсов, в «Домодедово» — 18, кроме того, еще четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» оказались задержаны 12 рейсов. В четверг в Москве метстанции фиксировали до шести сантиметров выпавшего снега, передает «Утро.ру». В аэропорту «Домодедово» сообщали, что столичные аэропорты осуществляют работу в штатном режиме на фоне снегопада. Однако позже минимум 37 авиарейсов были задержаны и еще восемь были отменены в трех аэропортах города.

В Москве задержали 40 рейсов в аэропортах. Еще четыре оказались отменены. Из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в аэропорту «Внуково» задержаны 10 рейсов, в «Домодедово» — 18, кроме того, еще четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» оказались задержаны 12 рейсов. В четверг в Москве метстанции фиксировали до шести сантиметров выпавшего снега, передает «Утро.ру». В аэропорту «Домодедово» сообщали, что столичные аэропорты осуществляют работу в штатном режиме на фоне снегопада. Однако позже минимум 37 авиарейсов были задержаны и еще восемь были отменены в трех аэропортах города.