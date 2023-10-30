Под Челябинском четыре поселка останутся без воды

В Копейске у жителей четырех поселков отключат водоснабжение
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Жителей четырех поселков Копейска на полдня оставят без воды Фото:

Четыре поселка в Копейске Челябинской области 1 ноября на полдня останутся без воды. Об этом сообщили на сайте местного водоканала МУП «Копейские сети водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»).

«1 ноября с 9:00 до 13:00 аварийное отключение водоснабжения в связи с проведением капитального ремонта насосного оборудования по адресу: улица Пестеля, 40 (водопроводная насосная станция поселка Горняк). Под отключение попадают потребители поселков Горняк, Кадровик и 204-й шахты, а также микрорайона „Тугайкуль“», — уточнили на сайте МУПа.

Ранее для проведения аварийно-восстановительных работ в Копейске отключали от воды жителей трех поселков: Второй участок, Северный рудник и Козырево. Отключения прошли 16 октября.

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Четыре поселка в Копейске Челябинской области 1 ноября на полдня останутся без воды. Об этом сообщили на сайте местного водоканала МУП «Копейские сети водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»). «1 ноября с 9:00 до 13:00 аварийное отключение водоснабжения в связи с проведением капитального ремонта насосного оборудования по адресу: улица Пестеля, 40 (водопроводная насосная станция поселка Горняк). Под отключение попадают потребители поселков Горняк, Кадровик и 204-й шахты, а также микрорайона „Тугайкуль“», — уточнили на сайте МУПа. Ранее для проведения аварийно-восстановительных работ в Копейске отключали от воды жителей трех поселков: Второй участок, Северный рудник и Козырево. Отключения прошли 16 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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