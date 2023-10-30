В доме на Эльмаше по адресу Бакинских Комиссаров, 173 в подвале образовалось болото из канализационных отходов
В доме на Уралмаше по адресу Бакинских Комиссаров, 173 в подвале образовалось болото из канализационных отходов. Об этом сообщил один из жильцов.
«В подъезде на Бакинских Комиссаров, 173 затопило фекалиями подвал. Вонь стоит в подъездах и квартирах», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на свердловчанку. На фото видно поток воды с отходами, который льется из труб. Сам подвал затопило уже по щиколотку.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аварийно-диспетчерскую службу «РЭМП Эльмаш». Там ответили, что ситуация находится на контроле.
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