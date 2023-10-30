30 октября 2023

В Екатеринбурге подвал жилого дома затопило фекалиями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, подвал, зима, лед, канализация, труба, замерзшая вода, прорвало, отходы жизнедеятельности
В доме на Эльмаше по адресу Бакинских Комиссаров, 173 в подвале образовалось болото из канализационных отходов Фото:

В доме на Уралмаше по адресу Бакинских Комиссаров, 173 в подвале образовалось болото из канализационных отходов. Об этом сообщил один из жильцов.

«В подъезде на Бакинских Комиссаров, 173 затопило фекалиями подвал. Вонь стоит в подъездах и квартирах», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на свердловчанку. На фото видно поток воды с отходами, который льется из труб. Сам подвал затопило уже по щиколотку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аварийно-диспетчерскую службу «РЭМП Эльмаш». Там ответили, что ситуация находится на контроле.

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В доме на Уралмаше по адресу Бакинских Комиссаров, 173 в подвале образовалось болото из канализационных отходов. Об этом сообщил один из жильцов. «В подъезде на Бакинских Комиссаров, 173 затопило фекалиями подвал. Вонь стоит в подъездах и квартирах», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на свердловчанку. На фото видно поток воды с отходами, который льется из труб. Сам подвал затопило уже по щиколотку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аварийно-диспетчерскую службу «РЭМП Эльмаш». Там ответили, что ситуация находится на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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