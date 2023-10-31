Суд прекратил банкротить главу компаний пермских властей Алексея Буракова

31 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дело о самобанкротстве Алексея Буракова рассматривалось в судах с 2019 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд Москвы прекратил процедуру самобанкротства Алексея Буракова, который является руководителем трех компаний, принадлежащих пермским властям. Это Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК»), Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК») и Фонда развития Пермского края (АО «ФРПК»). Суд признал недействительным долг основного кредитора ООО «ТОР», остальная задолженность была выплачена. «Отказано во включении требования ООО „ТОР“ в 273,4 млн рублей в реестр требований кредиторов. Требования должника Ковалева А.С. удовлетворены путем перечисления ему 1,78 млн рублей. Требования учтенных в реестре кредиторов погашены должником в полном объеме, а требования иных кредиторов на сегодня заявлены не были. Таким образом суд определил — прекратить производство по делу о признании банкротом Буракова Алексея Петровича», — сообщается в картотеке суда. В судебных документах также указано, что ООО «ТОР» обжаловало это решение в Девятом арбитражном апелляционном суде. Апелляция оставила его без изменений. Дело о самобанкротстве Алексея Буракова рассматривалось в судах с 2019 года. В отношении должника была введена процедура реализации имущества, при этом в 2020 году Буракова назначили руководителем КРПК. Приоритетным проектом компании стало строительство в Березниках микрорайона «Любимов», куда переселяли людей из опасных зон в районе провалов. В 2021 году Алексей Бураков возглавил Фонд развития Пермского края, а в сентябре 2023 года стал руководителем ПАИЖК. Собственником всех трех акционерных обществ является региональный минстрой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Москвы прекратил процедуру самобанкротства Алексея Буракова, который является руководителем трех компаний, принадлежащих пермским властям. Это Корпорация развития Пермского края (АО «КРПК»), Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК») и Фонда развития Пермского края (АО «ФРПК»). Суд признал недействительным долг основного кредитора ООО «ТОР», остальная задолженность была выплачена. «Отказано во включении требования ООО „ТОР“ в 273,4 млн рублей в реестр требований кредиторов. Требования должника Ковалева А.С. удовлетворены путем перечисления ему 1,78 млн рублей. Требования учтенных в реестре кредиторов погашены должником в полном объеме, а требования иных кредиторов на сегодня заявлены не были. Таким образом суд определил — прекратить производство по делу о признании банкротом Буракова Алексея Петровича», — сообщается в картотеке суда. В судебных документах также указано, что ООО «ТОР» обжаловало это решение в Девятом арбитражном апелляционном суде. Апелляция оставила его без изменений. Дело о самобанкротстве Алексея Буракова рассматривалось в судах с 2019 года. В отношении должника была введена процедура реализации имущества, при этом в 2020 году Буракова назначили руководителем КРПК. Приоритетным проектом компании стало строительство в Березниках микрорайона «Любимов», куда переселяли людей из опасных зон в районе провалов. В 2021 году Алексей Бураков возглавил Фонд развития Пермского края, а в сентябре 2023 года стал руководителем ПАИЖК. Собственником всех трех акционерных обществ является региональный минстрой.