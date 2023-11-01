Что больше всего волнует свердловчан в конце 2023 года

Свердловчане беспокоятся из-за самокатов, космоса и гражданской авиации

01 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Несмотря на то, что беспилотники в основном атакуют центральную часть России, уральцы тоже об этом беспокоятся Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловчане в III квартал 2023 года чаще всего тревожились по поводу беспилотников, гражданской авиации и из-за электросамокатов. Об этом URA.RU рассказали авторы «Национального индекса тревожностей. КРОС». В топ-5 тревожностей среди свердловчан вошли: беспилотники, ситуация в гражданской авиации, электросамокатчики, падение рубля и подорожание такси. Авторы исследования считают, что авиация беспокоит людей по той причине, что в последнее время появлялось множество сообщений об авиапроисшествиях, например, аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском, технические неисправности бортов, парализовавшие работу Red Wings и многое другое. «С другой стороны, на виду оказались проблемы внутри самой отрасли: нехватка запчастей из-за санкций и ухода из России Boeing и Airbus, отток пилотов в зарубежные страны на более высокие зарплаты», — поясняют исследователи. Рейтинг составлялся на основе анализа СМИ и социальных медиа. Учитывались такие показатели как: медиа индекс (оценка присутствия выявленной тревожности в СМИ), соцмедиа индекс (оценка присутствия выявленной тревожности в соцмедиа), суммарный индекс (сумма медиа индекса и моцмедиа индекса), индекс приживаемости (отношение соцмедиа индекса к медиа индексу).

Свердловчане в III квартал 2023 года чаще всего тревожились по поводу беспилотников, гражданской авиации и из-за электросамокатов. Об этом URA.RU рассказали авторы «Национального индекса тревожностей. КРОС». В топ-5 тревожностей среди свердловчан вошли: беспилотники, ситуация в гражданской авиации, электросамокатчики, падение рубля и подорожание такси. Авторы исследования считают, что авиация беспокоит людей по той причине, что в последнее время появлялось множество сообщений об авиапроисшествиях, например, аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском, технические неисправности бортов, парализовавшие работу Red Wings и многое другое. «С другой стороны, на виду оказались проблемы внутри самой отрасли: нехватка запчастей из-за санкций и ухода из России Boeing и Airbus, отток пилотов в зарубежные страны на более высокие зарплаты», — поясняют исследователи. Рейтинг составлялся на основе анализа СМИ и социальных медиа. Учитывались такие показатели как: медиа индекс (оценка присутствия выявленной тревожности в СМИ), соцмедиа индекс (оценка присутствия выявленной тревожности в соцмедиа), суммарный индекс (сумма медиа индекса и моцмедиа индекса), индекс приживаемости (отношение соцмедиа индекса к медиа индексу).