Пермские депутаты предложили ужесточить наказание за продажу зажигалок детям

01 ноября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают в разы увеличить штрафы за продажу детям газовых зажигалок Фото: Александр Елизаров © URA.RU Депутаты фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края внесли поправку в региональный законопроект о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок. Либерал-демократы предложили приравнять вовлечение детей в процесс употребления газа к спаиванию алкоголем, и, соответственно, ужесточить наказание. «Поправка ЛДПР предусматривает наложение административного штрафа за продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для должностных и юридических лиц, таких же высоких, как при продаже алкоголя. На граждан — в размере 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — сообщил в своем telegram-канале лидер фракции ЛДПР в заксобрании края Олег Постников. Поправка внесена в рабочую группу регионального парламента по доработке проекта закона ко второму чтению. Первоначальная редакция закона предполагала менее высокие штрафы за продажу зажигалок детям. Власти Пермского края разрабатывают данный закон, чтобы обезопасить несовершеннолетних от вредного для здоровья увлечения сниффингом. Это одно из новых направлений токсикомании.

Депутаты фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края внесли поправку в региональный законопроект о запрете продажи несовершеннолетним газовых зажигалок. Либерал-демократы предложили приравнять вовлечение детей в процесс употребления газа к спаиванию алкоголем, и, соответственно, ужесточить наказание. «Поправка ЛДПР предусматривает наложение административного штрафа за продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ для должностных и юридических лиц, таких же высоких, как при продаже алкоголя. На граждан — в размере 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — сообщил в своем telegram-канале лидер фракции ЛДПР в заксобрании края Олег Постников. Поправка внесена в рабочую группу регионального парламента по доработке проекта закона ко второму чтению. Первоначальная редакция закона предполагала менее высокие штрафы за продажу зажигалок детям. Власти Пермского края разрабатывают данный закон, чтобы обезопасить несовершеннолетних от вредного для здоровья увлечения сниффингом. Это одно из новых направлений токсикомании.