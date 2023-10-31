31 октября 2023

Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений

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Израильская армия атакует сектор Газа с пяти направлений, сообщает телеканал Al Arabiya Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений», — говорится в материале. Уточняется, что ожесточенные бои идут на севере Газы и в районе КПП «Бейт-Ханун». О пострадавших и погибших информации нет.

Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. За это время в Газе погибли более восьми тысяч человек, в плену у боевиков ХАМАС находятся порядка 300 человек.

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Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений», — говорится в материале. Уточняется, что ожесточенные бои идут на севере Газы и в районе КПП «Бейт-Ханун». О пострадавших и погибших информации нет. Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. За это время в Газе погибли более восьми тысяч человек, в плену у боевиков ХАМАС находятся порядка 300 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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