Израильская армия атакует сектор Газа с пяти направлений, сообщает телеканал Al Arabiya
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений», — говорится в материале. Уточняется, что ожесточенные бои идут на севере Газы и в районе КПП «Бейт-Ханун». О пострадавших и погибших информации нет.
Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. За это время в Газе погибли более восьми тысяч человек, в плену у боевиков ХАМАС находятся порядка 300 человек.
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