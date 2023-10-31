Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений

01 ноября 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Израильская армия атакует сектор Газа с пяти направлений, сообщает телеканал Al Arabiya Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений», — говорится в материале. Уточняется, что ожесточенные бои идут на севере Газы и в районе КПП «Бейт-Ханун». О пострадавших и погибших информации нет. Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. За это время в Газе погибли более восьми тысяч человек, в плену у боевиков ХАМАС находятся порядка 300 человек.

Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений», — говорится в материале. Уточняется, что ожесточенные бои идут на севере Газы и в районе КПП «Бейт-Ханун». О пострадавших и погибших информации нет. Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября. Тогда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. За это время в Газе погибли более восьми тысяч человек, в плену у боевиков ХАМАС находятся порядка 300 человек.