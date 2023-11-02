Бильярдный стол семьи челябинского экс-губернатора продали с торгов

Цена продажи по лоту №11 — 14 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Бильярдный стол входящий в конкурсную массу ПО «Монтажник», обанкроченной фирмы семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, продали с торгов за 14 тысяч 580 рублей. Сообщение об этом появилось в базе данных сервиса СБИС. Стол купил предприниматель из Магнитогорска Рустам Муканов.

«Лоту №11, стол бильярдный — победитель Муканов Рустам Абайевич. Не имеет заинтересованности по отношению к должнику АО „ПО Монтажник“, его кредиторам. Цена продажи по лоту №11 — 14 тысяч 580 рублей», — говорится в сообщении.

Изначально стол выставляли на торги за 48 тысяч 600 рублей. В ходе аукциона цена снизился более чем в три раза. В Магнитогорск Муканов является директором и учредителем ООО «Альпинист».

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году, когда глава семьи руководил регионом. На тот момент компания была успешной. В марте 2019 года Дубровский ушел в отставку и уехал из России. Компанию «Монтажник» признали финансово несостоятельной летом 2020 года. К тому моменту, когда ввели конкурсное производство, долги приблизились к двум миллиардам рублей.

Имущество «Монтажника» распродают с торгов для расчета с кредиторами. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Сам Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются.