В Екатеринбурге трамвай протаранил автоэвакуатор и спровоцировал пробки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки, трамвай
Авария произошла в районе остановки «1 километр» Фото:

На проспекте Космонавтов в районе остановки «1 километр» в Екатеринбурге трамвай врезался в автоэвакуатор, перегородив часть дороги. В итоге там образовалась пробка.

«На Проспекте Космонавтов трамвай въехал в эвакуатор. Движение трамваев встало, выбирайте свой путь заранее», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». В ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Артинской образовалась 10-балльная пробка. Также движение затруднено на Челюскинцев в районе железнодорожного вокзала.

10-балльные пробки образовались в районе ЖД-вокзала
10-балльные пробки образовались в районе ЖД-вокзала

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На проспекте Космонавтов в районе остановки «1 километр» в Екатеринбурге трамвай врезался в автоэвакуатор, перегородив часть дороги. В итоге там образовалась пробка. «На Проспекте Космонавтов трамвай въехал в эвакуатор. Движение трамваев встало, выбирайте свой путь заранее», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». В ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Артинской образовалась 10-балльная пробка. Также движение затруднено на Челюскинцев в районе железнодорожного вокзала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...