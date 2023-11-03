На проспекте Космонавтов в районе остановки «1 километр» в Екатеринбурге трамвай врезался в автоэвакуатор, перегородив часть дороги. В итоге там образовалась пробка.
«На Проспекте Космонавтов трамвай въехал в эвакуатор. Движение трамваев встало, выбирайте свой путь заранее», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». В ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пояснили, что машины получили механические повреждения, пострадавших нет.
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, на проспекте Космонавтов от Челюскинцев до Артинской образовалась 10-балльная пробка. Также движение затруднено на Челюскинцев в районе железнодорожного вокзала.
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