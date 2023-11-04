На международной выставке «Россия» в Москве детей научат управлять БПЛА

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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, бпла, беспилотник, дрон химера, fpv дрон
На выставке «Россия» взрослых и детей научат управлять БПЛА и работать с искусственным интеллектом Фото:

Организаторы международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ запустили мастер-классы по управлению БПЛА, программированию и медицине, в которых могут поучаствовать взрослые и дети. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«На стенде „Просвещение“ оборудована полетная зона, где проходит обучение по управлению БПЛА. Каждый участник, несмотря на возраст, сможет научиться пользоваться летательными аппаратами. В мастер-классы по медицине входят работа с микроскопами и проведение опытов. В модуль программирования вошли уроки с искусственным интеллектом и работа с различными 3D-моделями», — передает корреспондент агентства.

Кроме того, любой желающий может освоить навыки рисования, а также иного творчества. «Участников просвещают в области искусства посредством творчества знаменитых русских писателей», — отметил журналист.

Выставка-форум «Россия 2023» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Участие в ней приняли все субъекты РФ. Каждый регион представляет свои достижения в области экономики, промышленности и общественной жизни.

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Организаторы международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ запустили мастер-классы по управлению БПЛА, программированию и медицине, в которых могут поучаствовать взрослые и дети. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «На стенде „Просвещение“ оборудована полетная зона, где проходит обучение по управлению БПЛА. Каждый участник, несмотря на возраст, сможет научиться пользоваться летательными аппаратами. В мастер-классы по медицине входят работа с микроскопами и проведение опытов. В модуль программирования вошли уроки с искусственным интеллектом и работа с различными 3D-моделями», — передает корреспондент агентства. Кроме того, любой желающий может освоить навыки рисования, а также иного творчества. «Участников просвещают в области искусства посредством творчества знаменитых русских писателей», — отметил журналист. Выставка-форум «Россия 2023» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Участие в ней приняли все субъекты РФ. Каждый регион представляет свои достижения в области экономики, промышленности и общественной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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