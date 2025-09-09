Задержки и отмены рейсов в России 9 сентября: что происходит в аэропортах страны

Ночью 9 сентября в России в двух аэропортах вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Также по всей стране произошли задержки и отмены ряда рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 9 сентября — в материале URA.RU.
В каких аэропортах вводили ограничения ночью 9 сентября
Этой ночью в аэропортах Тамбова и Сочи вводились временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Коненяко в своем телеграм-канале. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель Росавиации.
В Тамбове ограничения действовали с 1:01 до 6:37 мск. В Сочи рейсы не выпускали и не принимали с 2:38 до 3:06 мск. За это время один самолет отправился на запасной аэродром. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.
Аэропорт Екатеринбурга
По данным онлайн-табло, в аэропорту Кольцово за ночь 9 сентября задержали рейсы в Даламан и Анталью. Позже назначенного времени совершили посадку рейсы из Антальи, Еревана, Калининграда, Сочи и Минеральных Вод.
Аэропорт Новосибирска
По данным онлайн-табло, в Толмачево ночью задержали рейсы в Стамбул, Сургут, Минеральные Воды, Ташкент и Уфу. Отменили вылет в Санкт-Петербург. Позже запланированного приземлились самолеты из Баку, Бангкока, Калининграда, Якутска и Пекина.
Аэропорт Санкт-Петербурга
По данным онлайн-табло, в Пулково за ночь 9 сентября задержали вылет в Сочи и Москву. Отменили рейсы в Ижевск и Новосибирск. С опозданием приземлился самолет из Сургута.
Аэропорты Москвы
Внуково
По данным онлайн-табло, во Внуково ночью 9 сентября задержали вылет в Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Душанбе и Алматы. Отменили рейс в Ереван. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Минска, Саратова, Антальи, Измира, Астаны, Санкт-Петербурга и Худжанда.
Шереметьево
По данным онлайн-табло, в Шереметьево задержали вылет в Уфу. С опозданием прибыли рейсы из Перми, Минеральных Вод, Сочи, Антальи и Стамбула.
Домодедово
По данным онлайн-табло, в Домодедово этой ночью задержали вылет в Санкт-Петербург, Ашхабад, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Антальи, Грозный, Новосибирск, Ош, Барнаул. Отменили рейсы в Наманган, Ташкент и Ереван. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Омска, Калининграда, Ташкента, Куляба, Антальи, Еревана, Тель-Авива и Сочи.
