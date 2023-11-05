FT выяснил истинное отношение чиновников ЕС к Украине

FT: помощь Украине не была приоритетом для стран из ЕС

06 ноября 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Страны ЕС больше думают о своем положении, чем о поддержке Украины, пишет FT Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка Украины никогда не была на первом месте у стран Евросоюза (ЕС), которые больше обращали внимание на собственное положение. Об этом рассказали европейские чиновники и дипломаты. «Люди упоминали постоянную поддержку Украины, но это не было первым в чьем-либо списке. Все снова и снова возвращались к конкурентоспособности и улучшали состояние экономики ЕС», — передает слова чиновника газета Financial Times. Другие европейские дипломаты добавили, что сообщество Евросоюза столкнулось с разрозненностью, которая охватила государства во время пандемии и военных конфликтов, когда каждая страна действовала по своему усмотрению. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что противоречия между государствами-членами Евросоюза могут замедлить принятие новых санкций против России. Он отмечает, что разногласия между Брюсселем и некоторыми европейскими столицами, а также между самими странами-членами, могут стать главным фактором, влияющим на этот процесс.

Поддержка Украины никогда не была на первом месте у стран Евросоюза (ЕС), которые больше обращали внимание на собственное положение. Об этом рассказали европейские чиновники и дипломаты. «Люди упоминали постоянную поддержку Украины, но это не было первым в чьем-либо списке. Все снова и снова возвращались к конкурентоспособности и улучшали состояние экономики ЕС», — передает слова чиновника газета Financial Times. Другие европейские дипломаты добавили, что сообщество Евросоюза столкнулось с разрозненностью, которая охватила государства во время пандемии и военных конфликтов, когда каждая страна действовала по своему усмотрению. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что противоречия между государствами-членами Евросоюза могут замедлить принятие новых санкций против России. Он отмечает, что разногласия между Брюсселем и некоторыми европейскими столицами, а также между самими странами-членами, могут стать главным фактором, влияющим на этот процесс.