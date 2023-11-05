05 ноября 2023

FT выяснил истинное отношение чиновников ЕС к Украине

FT: помощь Украине не была приоритетом для стран из ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, евросоюз
Страны ЕС больше думают о своем положении, чем о поддержке Украины, пишет FT Фото:
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Поддержка Украины никогда не была на первом месте у стран Евросоюза (ЕС), которые больше обращали внимание на собственное положение. Об этом рассказали европейские чиновники и дипломаты.

«Люди упоминали постоянную поддержку Украины, но это не было первым в чьем-либо списке. Все снова и снова возвращались к конкурентоспособности и улучшали состояние экономики ЕС», — передает слова чиновника газета Financial Times. Другие европейские дипломаты добавили, что сообщество Евросоюза столкнулось с разрозненностью, которая охватила государства во время пандемии и военных конфликтов, когда каждая страна действовала по своему усмотрению.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что противоречия между государствами-членами Евросоюза могут замедлить принятие новых санкций против России. Он отмечает, что разногласия между Брюсселем и некоторыми европейскими столицами, а также между самими странами-членами, могут стать главным фактором, влияющим на этот процесс.

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Поддержка Украины никогда не была на первом месте у стран Евросоюза (ЕС), которые больше обращали внимание на собственное положение. Об этом рассказали европейские чиновники и дипломаты. «Люди упоминали постоянную поддержку Украины, но это не было первым в чьем-либо списке. Все снова и снова возвращались к конкурентоспособности и улучшали состояние экономики ЕС», — передает слова чиновника газета Financial Times. Другие европейские дипломаты добавили, что сообщество Евросоюза столкнулось с разрозненностью, которая охватила государства во время пандемии и военных конфликтов, когда каждая страна действовала по своему усмотрению. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что противоречия между государствами-членами Евросоюза могут замедлить принятие новых санкций против России. Он отмечает, что разногласия между Брюсселем и некоторыми европейскими столицами, а также между самими странами-членами, могут стать главным фактором, влияющим на этот процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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